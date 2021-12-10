女股神堅持信仰！看多加密、特斯拉和推特

週四 (9 日) 有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 持續看好加密貨幣前景，看多特斯拉並建議增持推特。

女股神伍德週四受訪時稱方舟正在買入加密貨幣，她與市場共識認知不同，不認為加密貨幣市場應進入修正領域。

伍德重申：「機構經理必須關注那些正在發展、(與股票等其他資產之間) 相關度低的新資產類別… 我們認為，實際上，若選擇比特幣，隨著時間的推移，比特幣價格可能會增至 50 萬美元。」

女股神伍德重申：比特幣價格可能會增至 50 萬美元。 (圖片：AFP)

同時，伍德仍預測特斯拉股價將在 5 年達到 3000 美元，並表示特斯拉被市場低估了。她提到：「其他公司難以克服電池技術和人工智慧方面等領域，而這將造就自動駕駛，正是特斯拉被低估之處。」

伍德仍預測特斯拉股價將在 5 年達到 3000 美元。 (圖片：AFP)

另外，女股神建議增持推特，因為曾經是青少年和名人間為主要族群的推特，現在已進化到以知識型工作者為主。」她認為社交媒體平台可以在未來的 NFT 中發揮更大的作用。

週四美股午盤截稿前，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 下跌 2.89%，暫報 100.26 美元，年初至今跌幅超過 19%。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.22%，暫報每股 1,034.80 美元，今年迄今漲幅約 42%。推特 (TWTR-US) 上漲 2.54%，暫報每股 46.86 美元。