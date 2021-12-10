〈美股熱門股〉甲骨文Q2財報告捷盤後大漲逾10% CVS宣布現金股利加碼

甲骨文 Q2 財報告捷 盤後大漲 10.57%

甲骨文 (ORCL-US) 周四（9 日）盤後公布 2022 會計年度第二季財報，營收、每股獲利皆優於華爾街分析師預期，同時也宣布將股票回購計畫規模增加 100 億美元，消息提振盤後股價大漲 10.57% 至每股 98.15 美元。

甲骨文第二季（截至 11/30）營收年增 6% 至 104 億美元，已連續六季成長，優於華爾街分析師預估的 102 億美元。為了前執行長賀德 (Mark Hurd) 多年的訴訟支付一筆費用，第二季由盈轉虧，不過經調整後每股獲利報 1.21 美元，高於分析師預估的 1.11 美元。

甲骨文一直以來試圖擴大其雲端運算業務，縮小與亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、微軟 (MSFT-US) 的巨大市場占比差距，而這些努力反映在甲骨文的第二季財報上，增添競爭動力。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，上季強勁的業績皆由公司的基礎設施和應用雲端業務 22% 的成長推動，這些業務年收入接近 110 億美元。

展望前景，第三季預估每股獲利介於 1.14 至 1.18 美元之間，與華爾街分析師預期一致，預測本季營收成長 3% 至 5%，略低於分析師預估的 5% 成長至 106 億美元。

甲骨文第二季「雲端服務和授權支援」部門營收成長 6% 達 75.5 億美元，超過分析師預估的 75.2 億美元，「雲端和本地授權許可」部門營收年增 13% 達 12.4 億美元，也優於分析師預估的 11 億美元。

值得注意的是，Fusion 和 NetSuite 兩款企業資源規劃（ERP）產品銷售分別成長 35% 與 29%，這項業務對甲骨文未來的營收成長至關重要，因為 ERP 系統由不同複雜領域組成，大多數公司不太可能改變該系統。

Nucleus Research 主管 Trevor White 表示，該領域是甲骨文希望看到成長的地方，ERP 系統替甲骨文在其他領域交叉銷售提供絕佳的機會。

CVS 利多吸睛 勁揚 4.52%

美國連鎖藥局 CVS Health(CVS-US) 周四在投資人說明會上釋出利多消息，預計將提高現金股利並恢復實施庫藏股計畫，同時上調 2021 年財測、發布 2022 年財測目標，激勵股價勁揚 4.52% 至每股 97.31 美元。

CVS 表示，在明年 2 月 1 日配息時，將把現金股利增加 10% 至每股 2.20 美元，此外還公布規模達 100 億美元的股票回購計畫，這是該公司自 2017 年以來再度實施庫藏股，將至少抵銷 2022 年的股份稀釋。

該公司也上調 2021 年全年獲利至每股 8 美元，高於先前的預測區間前端，並發布 2022 年財測，預估全年獲利介於每股 8.10 美元至 8.30 美元，營收介於 3,040 億美元至 3,090 億美元。

新上任 CVS Health 的執行長 Karen Lynch 表示，現在是公司進行下一個重大轉變的時刻，要充分利用公司優勢，提升基礎業務並擴大服務範圍，未來的醫療服務將更消費者為主，同時提高衛生保健方面的支出。

GameStop 雙利空夾殺 重挫 10.3%

迷因股 GameStop(GME-US) 由於第三季財報虧損擴大，再加上受美國證券交易委員會（SEC）調查，雙利空夾擊周四股價大跌 10.3% 至每股 155.76 美元。

GameStop 第三季營收（截至 10/30）報 13 億美元，優於去年同期的 10 億美元，也高於 Refinitiv 分析師預估的 11.9 億美元，主因是該公司擴大與三星、LG、Razer 和 Vizio 等品牌的合作關係，提振營收。

該公司第三季虧損 1.054 億美元，合每股 1.39 美元，較去年同期的 1,880 萬美元或每股虧 0.29 美元擴大，也遠遜於分析師預估的每股虧 0.52 美元。

GameStop 的商業模式在新冠疫情來襲之前已搖搖欲墜，而在受到疫情封鎖措施帶來的進一步影響後，數百家實體店紛紛關門大吉，此後該公司便試圖轉向線上銷售，以趕上疫情期間的線上購物需求。

此外，GameStop 周三（8 日）證實收到 SEC 的傳票，要求提供有關股票交易活動的相關文件。該公司表示會全力配合監管機關調查，同時也聲明這項調查不會對公司造成負面影響。