〈焦點股〉高端獲WHO冠名 偕大股東基亞、云辰直奔漲停

高端疫苗 (6547-TW) 近來頻傳好消息，不僅獲注資 230 萬美元執行疫苗混打臨床試驗，更直接被 WHO 冠名，吸引買盤進駐，今 (8) 日股價直奔漲停，達 279 元，創波段新高，大股東基亞 (3176-TW)、云辰 (2390-TW) 母以子貴同步漲停，負責原液生產的台康生技 (6589-TW) 也勁揚 9%，生技股成盤面人氣指標。

高端近日第 7 次受邀參與 WHO cepi covax 流行病預防創新聯盟的磋商會議，在世衛組織官網呈現的名稱為 WHO Covid-19 vaccine research(medigen)，外界認為，高端正式被冠上 WHO 的名稱，在國際定位上是一大進展。

此外，高端獲選為 WHO 團結試驗疫苗，澳洲更授予審查資格認定，加速申請疫苗緊急使用許可 (provisional approval)，同時，流行病預防創新聯盟 (CEPI) 也提供 230 萬美元，補助進行第三針混打試驗。高端表示，巴拉圭三期試驗所有受試者已完成第二劑疫苗施打，預計年底進行免疫原性分析。

受到多項利多消息激勵，高端今天股價走高，一舉直攻漲停板，達 279 元，站上半年線，為 2 個多月來新高，母公司基亞同步亮燈，達 58.4 元，云辰衝上 24.55 元，相關供應鏈的台康生技也有 9% 的漲幅，最高來到 120 元。

年關將近，作帳行情起跑，生技族群近來好消息不斷，藥華藥紅血球增多症新藥獲美國藥證後，已取得超過 10 筆訂單，預計本月小量貢獻營收，今天股價延續強勢表現，首度衝破 300 元大關，改寫新高，累計近 1 個月來，股價已足足翻了 2 倍。

新藥股表現亮眼，其他包括杏國、浩鼎，均大漲逾半根停板，合一、中天、中裕、永昕等也獲資金點火，上櫃升技醫療類股指數盤中勁揚逾 3%，攀上近 1 年半新高。