〈焦點股〉高端獲WHO冠名 偕大股東基亞、云辰直奔漲停

高端疫苗 (6547-TW) 近來頻傳好消息,不僅獲注資 230 萬美元執行疫苗混打臨床試驗,更直接被 WHO 冠名,吸引買盤進駐,今 (8) 日股價直奔漲停,達 279 元,創波段新高,大股東基亞 (3176-TW)、云辰 (2390-TW) 母以子貴同步漲停,負責原液生產的台康生技 (6589-TW) 也勁揚 9%,生技股成盤面人氣指標。

高端近日第 7 次受邀參與 WHO cepi covax 流行病預防創新聯盟的磋商會議,在世衛組織官網呈現的名稱為 WHO Covid-19 vaccine research(medigen),外界認為,高端正式被冠上 WHO 的名稱,在國際定位上是一大進展。

此外,高端獲選為 WHO 團結試驗疫苗,澳洲更授予審查資格認定,加速申請疫苗緊急使用許可 (provisional approval),同時,流行病預防創新聯盟 (CEPI) 也提供 230 萬美元,補助進行第三針混打試驗。高端表示,巴拉圭三期試驗所有受試者已完成第二劑疫苗施打,預計年底進行免疫原性分析。

受到多項利多消息激勵,高端今天股價走高,一舉直攻漲停板,達 279 元,站上半年線,為 2 個多月來新高,母公司基亞同步亮燈,達 58.4 元,云辰衝上 24.55 元,相關供應鏈的台康生技也有 9% 的漲幅,最高來到 120 元。

年關將近,作帳行情起跑,生技族群近來好消息不斷,藥華藥紅血球增多症新藥獲美國藥證後,已取得超過 10 筆訂單,預計本月小量貢獻營收,今天股價延續強勢表現,首度衝破 300 元大關,改寫新高,累計近 1 個月來,股價已足足翻了 2 倍。

新藥股表現亮眼,其他包括杏國、浩鼎,均大漲逾半根停板,合一、中天、中裕、永昕等也獲資金點火,上櫃升技醫療類股指數盤中勁揚逾 3%,攀上近 1 年半新高。