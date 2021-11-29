因應病毒變異株Omicron 高端疫苗提四大方案

高端疫苗 (6547-TW) 今 (29) 日表示，針對新冠病毒變異株 Omicron 進行四大因應方案，包括建構 Omicron 偽病毒評估疫苗中和抗體效價、追加第三劑與混打、WHO 團結試驗，以及針對 Omicron 基因序列建立疫苗抗原。

Omicron 與 Alpha、Beta 及 Delta 三種變異株相似，不過目前 Omicron 對現有疫苗效價影響範圍尚不明朗，需評估疫苗有效性。高端已針對 Omicron 變異株的基因序列，建立 Omicron 偽病毒 (Pseudovirus) 系統，以評估高端新冠肺炎疫苗對 Omicron 的中和抗體效價。

高端表示，變異株 Omicron 雖然還沒有數據顯示免疫下降程度，但公司同步展開基因序列評估、建立抗原測試工作，期望能加速量產 Omicron 株抗原。

為對抗 Omicron 高突變變異株，全球已上市的新冠疫苗皆展開第三劑追加免疫評估，透過高劑量或第三劑疫苗誘導更高的免疫反應，提升中和抗體濃度，高端與國內醫學中心合作進行混打試驗，包括兩劑 AZ 疫苗與第三針混打高端疫苗，其試驗正在進行數據分析。

至於 WHO 試驗方面，高端表示，該試驗受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，也是 Omicron 變異株的流行地區，將可評估疫苗對抗 Omicron 變異株的保護力。

高端表示，WHO 正式宣布將南非等國發現的 B.1.1.529 新冠變異株命名為 Omicron，並列為高度關注變異株 (VOC)，Omicron 相較於其他新冠病毒變異株有更多變異點位，但仍無法了解 Omicron 是否比其他變異株更具傳染性或有更高的致重症風險。