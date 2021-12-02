高端新冠疫苗啟動混打試驗 CEPI出資230萬美元

高端疫苗 (6547-TW) 今 (2) 日表示，與流行病預防創新聯盟 (CEPI) 共同出資執行一項疫苗混打臨床試驗，由不同新冠疫苗搭配高端新冠肺炎疫苗第三針，其中，CEPI 將會提供 230 萬美元的資金，其餘臨床試驗費用則由高端負擔。

高端與流行病預防創新聯盟將執行的疫苗混打及追加免疫的臨床試驗，也稱為 Mix and Match 第三針混打試驗，此試驗將在台灣進行並由高端疫苗主導，預計收納 960 名受試者，包含成人和高齡族群。

受試者將隨機分配接受三針相同的疫苗，或者施打二針高端疫苗、AZ 疫苗或莫德納疫苗後，第三針搭配其他三種疫苗作為追加劑，受試者將會進行六個月追蹤，以收集有關免疫反應持久性的數據，最快 2022 年第一季取得首項期中分析結果。

高端表示，根據現有臨床試驗和實際疫苗接種經驗，施打兩劑高端新冠肺炎疫苗顯示良好的安全性，並可誘導出免疫原性，此項新展開的混打臨床試驗，將會評估前兩劑施打 AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。

高端表示，自主開發的新冠疫苗可以大規模商業量產，且儲存在 2-8 度 C，對於冷鏈環境不完備的中低收入國家，可提升當地疫苗覆蓋率及施打便利性。

CEPI 執行長 Richard Hatchett 表示，對於許多疫苗供應不穩定的中低收入國家，疫苗混打將有望控制病毒，CEPI 支持的試驗，將針對以前未評估過的疫苗混打組合取得數據，有可能為疫苗接種計畫提供額外的靈活性，讓各國取得疫苗獲得公平性。

高端疫苗總經理陳燦堅指出，從試驗中獲得的數據，將能夠進一步評估高端新冠肺炎疫苗與其他疫苗混打的表現，目標提供全球人口獲得安全、有效和耐受性良好的疫苗。