生技廠臨床有斬獲 高端疫苗年底免疫原性分析 浩鼎抗癌藥收首位受試者

生技廠臨床試驗有大幅進展，高端 (6547-TW) 今 (6) 日表示，巴拉圭三期試驗所有受試者完成第二劑疫苗施打，預計年底前進行免疫原性分析；浩鼎 (4174-TW) 開發的抗癌新藥 OBI-999 二期臨床試驗，順利收治首位癌症患者，目標 2023 年下半年完成收案。

高端開發的新冠疫苗於巴拉圭執行三期臨床試驗，根據計畫書規劃，此臨床為高端疫苗組與 AZ 疫苗組 1：1 對照的優越性比對三期試驗，總收案人數 1000 人，所有受試者施打第 2 劑後 14 天，採集血液樣本進行免疫原性分析。

另外，高端疫苗參與 WHO 團結疫苗試驗，已在三個國家、超過 40 個臨床試驗中心收納受試者，試驗完成後將獲得安全性及疫苗有效性數據；同時，高端取得澳洲藥物管理局的審查資格認定後，正準備文件並向澳洲申請疫苗緊急許可。

浩鼎開發的 OBI-999 為新創抗體藥物複合體 (ADC)，其二期臨床試驗以胰臟癌、結腸直腸癌與其他 Globo H 高表現的實體癌症患者為對象，來驗證 OBI-999 初步療效及安全性。

浩鼎指出，OBI-999 動物實驗顯示具有腫瘤高毒殺效果，一期臨床試驗證實，該新藥在人體上的安全性與耐受性；二期臨床試驗收治晚期且缺乏有效治療的癌症患者，期望 OBI-999 能有效治療癌症。