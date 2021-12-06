放鬆金流管制 中國房市觸底反彈

周一 (6 日) 陸媒報導指出，根據數據顯示不論在房貸放款數據，或是房貸利率，中國政府已開始出現放鬆房地產管制跡象，甚至也同意地產商啟動公司債發行和資產證券化等程序，如發行 ABS 等。

報導表示在中國金融管理機關的引導下，11 月房地產貸款數明顯上升，房地產信貸環境持續回溫。有多家銀行透露，11 月房地產貸款金額在 10 月大幅反彈後，11 月更進一步上漲，月率與年率均保持正成長，初步預計 11 月份房貸金額比去年同期增加約人民幣 2000 億元。

另外，根據 Wind 統計，11 月房地產企業境內債券發行金額為人民幣 471 億元，月增 84%。隨著房地產企業財務遭逢困境等事件短期衝擊逐漸明朗，地產業前景預期將進一步改善，金融機構對房地產企業的融資已恢復至正常水準。

而在中國主管機關近期頻頻發聲釋出房市正面訊號後，已有多個城市的房貸市場銀行放款速度在加速，甚至也有部分城市的房貸利率出現下修。

貝殼研究院所公佈的重點城市主流房貸利率數據顯示，11 月份監測的 100 + 個城市主流房貸頭期款利率為 5.69%，較 10 月份下滑 4 個基點；第二套房貸利率為 5.96%，較 10 月份下滑 3 個基點。

另一方面，中國主管機關也放行地產商發行 ABS(資產抵押擔保證券)，已有多家開發商提出申請如碧桂園 (2007-HK)、萬科(2202-HK) 等。此外，龍光控股、龍湖拓展、新希望地產等開發商在得到授權後也已啟動公司債券和資產證券化發行作業。

