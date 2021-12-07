普利司通月底關閉廣東惠州卡車巴士輪胎工廠

日本知名輪胎大廠普利司通 (Bridgestone) 在 7 日 (週二) 宣布，該公司設在中國廣東的卡車巴士用大型輪胎工廠將於 12 月底關閉，理由與該類輪胎的價格競爭激烈有關。未來將透過生產據點的調整來改善生產效率，並提升競爭力。

即將在月底關閉的，是普利司通中國分公司「普利司通 (惠州) 輪胎」工廠。該工廠每天平均生產約 2800 條輪胎，員工人數 518 人 (2021 年 11 月底)，關廠後有部分員工將分派到該公司的其他中國據點，或依照法規及勞動協約來進行資遣。

關於卡車巴士用途的大型輪胎生產，也將集中到有製造同類型產品的「普利司通 (瀋陽) 輪胎」(BSSY) 工廠。目前瀋陽工廠每天平均生產約 4400 條的輪胎，由於產能充裕，未來整合後也不會進行產能強化，現有設備就足以應付。

普利司通的中期經營計畫 (2023 年 12 月底結束) 當中有記載，工廠數量將刪減 4 成，該公司於 2019 年時擁有約 160 座工廠。

若是加上這回決定關閉的惠州工廠，到 2021 年底為止，普利司通所關閉或賣出的工廠數量將累計到 28 處。

以輪胎工廠來看，普利司通在截至目前為止，已經關閉了法國的乘用車用輪胎工廠，以及南非的農業機具用輪胎工廠。