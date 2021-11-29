寧德時代投資動作頻頻 股價再創新高

周一 (29 日) 陸媒報導指出全球動力電池龍頭寧德時代成立一家新能源科技公司，註冊資本 20 億人民幣，持股 100%，營運範圍包含新興能源技術研發，電池製造，電池銷售，工程和技術研究和試驗發展。

寧德時代股價在上周經臨前半周的回檔修正後，下半周再度發起攻勢，今日股價一度勁揚 4%，每股突破 680 人民幣，慢慢逼近 700 大關，股價也再創歷史新高。

另一方面，寧德時代積極尋求鋰礦的穩定供應，已與阿根廷能源公司 YPF 舉行會談。YPF 總裁 Pablo González 表示，公司旗下的 YPF 鋰業和 YPF luz(電力公司) 都在尋找商業投資機會，與寧德時代共同開發鋰礦是一個絕佳的機遇。

寧德時代方面則稱，公司向全球最重要的車廠供應電池已經進入 11 個年頭，目前更多的焦點放在鋰等資源，這也是公司前往阿根廷考察鹽沼的原因。公司需要得到阿根廷政府的支援，並且與 YPF 這樣的公司組成鋰資源戰略合作夥伴，毫無疑問雙方會有合作的機會。

寧德時代不光佈局上游原料領域，下游電動車廠的投資也不遺餘力，以保障電池的需求。截至 2021 年 9 月 30 日，寧德時代已投資 75 家企業，金額達人民幣 154.6 億元。而在新能源汽車製造方面，投資標的包含哪吒汽車、阿維塔科技、極氪汽車、愛馳汽車、北汽藍穀、VALMET 汽車等。