〈貴金屬盤後〉宏觀因素矛盾 黃金收復前日跌幅 徘徊在1780美元附近

週二 (7 日) 交易，黃金期貨價格收高，收復前一日跌幅並登上逾 1 週的最高點，但全球股市上漲、美國公債殖利率上升且美元走強限制了黃金的漲勢。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「總之，黃金投資者現在不確定該怎麼做，這幾日金價都徘徊在 1780 美元附近，反映出投資者心態。」

「通膨會推升金價，但也會讓美國更邁向收緊貨幣條件、股市回彈和美元走強等，這些都是會挫傷黃金投資者的跡象。」他說。

Razaqzada 表示：「由於宏觀因素相互矛盾，交易者可能不會在沒有更多情況發生前，一股腦地在一個方向內大膽建倉，然而，無論短期內發生什麼，都不會改變我的長期觀點，即黃金仍然被嚴重低估。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 5.20 美元或 0.3%，收每盎司 1784.70 美元，為最活躍黃金自 11 月 26 日以來最高收盤價。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格上漲美 26 分或 1.2%，收每盎司 22.523 美元，為 11 月 30 日以來最高收盤價。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，黃金和白銀近期價格上漲引起一些持有者進行獲利了結，但「新買家持續進入貴金屬市場，趁著新年之前在實體黃金上建倉。」

「因應 2022 年迫近而形成的金融風險，貴金屬作為投資組合和貨幣避險的長期吸引力看起來很穩固。」

投資者正等待 Fed 在 12 月 14 日至 15 日舉行的貨幣政策會議。

「無論美國 Fed 敢不敢、什麼時候敢升息，利率仍將遠低於通膨，對各國央行的信心可能會嚴重疲弱，而在其他資產表現糟糕時，黃金傾向表現良好，尤其是在市場對貨幣政策的信心潰堤時，黃金表現最好。」Ash 說。

10 年期美國公債殖利率週二小幅上升至 1.467%，ICE 美元指數上升 0.1% 至 96.422。公債殖利率上升會削弱不孳息的黃金對投資者的吸引力，而黃金以美元計價，故美元上漲會墊高海外投資者的持金成本。

與此同時，由於 Omicron 變種病毒造成的經濟破壞程度似乎不大，激勵全球股市上漲，削弱了黃金部分吸引力。

大宗商品策略師認為，對大宗商品的強勁需求和中國健康的進出口數據可望支撐黃金和其他避險資產的買盤，儘管這些因素通常是價格阻力。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 日報寫道：「本週初原物料領頭羊原油強勁大漲，支撐了貴金屬市場價格的上行。」

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