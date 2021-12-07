〈貴金屬盤後〉市場聚焦Fed升息前景與疫情不確定性 黃金小跌

週一 (6 日) 交易，黃金期貨價格小幅下跌，係因美國公債殖利率上升以及美元上漲，削弱了黃金吸引力，且 Omicron 疫情的不確定性和 Fed 的政策也一直抑制黃金的需求。

GoldCore 黃金服務主管 Stephen Flood 表示，由於「避險情緒降溫，且美元獲買盤提振，令上週五黃金的上漲力道到週一時減弱。」

「市場均聚焦美國週五將公布的 CPI，以衡量通膨趨勢，如果通膨惡化，黃金市場就可以放煙火慶祝了。」投資者也熱切期盼 Fed 本月 14 日至 15 日的會議，「看看利率政策會如何因應通膨調整。」

「Fed 陷入兩難，一方面是升息以削弱通膨壓力，但另一方面就是冒著嚇壞市場的真正風險。如果利率擺明了要調升，黃金可能短期內就會受苦。」利率上升會墊高持有黃金的機會成本，削弱黃金對投資者的吸引力。

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 4.40 美元或近 0.3%，收每盎司 1779.50 美元，上週最活躍黃金下跌近 0.1%。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格下跌 22 美分或 1%，收每盎司 22.263 美元，上週下跌 2.7%。

黃金在上週五美國非農就業成長遜於預期後守住漲幅，因為資金流向避險工具，但失業率連續 6 個月下滑，幾乎回到疫情爆發前的水準，可謂喜憂摻半的數據，不太可能令 Fed 削減購債的行動脫軌，因此未來升息的前景仍令黃金價格承壓。

Gold Stock Trades 通訊服務機構編輯 Jeb Handwerger 表示，自從美財長葉倫 (Janet Yellen) 和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 指示，央行可能會啟動縮表和升息之後，黃金數月來一直處於盤整狀態。

「鮑爾已經不再說沒有通膨，且在承認通膨是短暫的之後，現在已不情願地完全承認通膨了。現在的問題是，Fed 能否縮表和升息以控制通膨，同時又不讓一切空前的泡沫破裂，並避免黃金飆漲。目前為止他們仍在控制中。」

「歷史表明，此時我們應該要謹慎，因為通膨一旦襲擊，其影響很難快速且輕易地反轉。要把黃金當作風向球來觀察。」

週一 10 年期公債殖利率自 1.342% 上升至 1.437%，而 ICE 美元指數上升 0.2%。

與此同時，投資者正靜待週五將公布的消費者物價指數 (CPI)。Sevens Report Research 週一分析報告指出：「如果沒有看到通膨預期穩定下來，而是看到繼續下降，那麼黃金可能會同步下降。相反地，如果通膨再起，就會支撐黃金，但 9 月低點 1725 美元仍是多頭的一大界線。」

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