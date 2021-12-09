〈貴金屬盤後〉疫情未朗 市場等待CPI數據 黃金摸索方向 僅小幅收高

週三 (8 日) 交易，黃金期貨週三小幅走高，盤中高點達上週來最高水準，但收盤時自該高點回落，係因投資者觀察 Omicron 病毒帶來的疫情發展，並靜待週五將公布的美國通膨數據。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「由於美國拜登總統和俄國普丁總統討論了烏克蘭危機，但一切沒有改變，所以現階段沒有真正的避險需求。」

「“近期股市的風險偏好扼殺了黃金近期的動能。黃金曾有多次機會突破並守住 1800 美元以上，但卻再次失敗。」

Wright 表示將關注週五公佈的美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以及 Fed 將於 12 月 14 日至 15 日召開的貨幣政策會議。「黃金市場期待更清楚了解 Fed 削減購債的速度，以及 2022 年更具體的升息時間點。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 80 美分或不到 0.1%，收每盎司 1785.50 美元。盤中高點達 1794.30 美元，為最活躍黃金自 12 月 1 日以來最高盤中交易價。

週二 2 月交割的最活躍黃金期貨上漲 0.3%，創 11 月 26 日以來最高收盤價。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格上漲美 9 分或 0.4%，收每盎司 22.432 美元。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示：「黃金似乎在任何方向都難以找到動能，週三交易時，1780 美元水準像磁鐵一樣吸住了黃金。市場 12 月初很清淡，我們會看到與直覺相反的走勢，這與年底前結算賬面有關。」

「但同樣在年底前，隨著 Omicron 變種病毒擴散，交易者將考慮是否有更深度封鎖的前景，所以現在不是做空黃金的好時機。」

輝瑞週三，初步實驗室研究結果表明，BNT 疫苗在三劑或完整的兩劑方案配上加強劑後，可以中和 Omicron 變種病毒，但單純兩劑方案的有效性差很多。

對新冠疫情的擔憂助支撐了金價，但由於預期 Fed 將因此收緊貨幣政策，打壓了對殖利率敏感的黃金，從而抑制了黃金價格。週三美國 10 年期公債殖利率上升至 1.5% 以上，ICE 美元指數下降 0.5%，為美元計價的黃金和其他貴金屬鋪墊了支撐力。

公債殖利率、美元的走勢，以及疫情和 Fed 均導向了更波動的交易環境，而顛簸的市場會為黃金鋪墊樓地板。

但是，ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 每日研究報告寫道：「目前，由於市場仍然動盪，黃金很難找到方向。」

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