通膨居高不下 高盛、富國銀行高層紛紛表示擔憂

高盛 (GS-US) 與富國銀行 (WFC-US) 高層周二（7 日）紛紛表示對通膨持續上升的影響感到擔憂，不斷飆升的通膨也增加美國聯準會（Fed）加快縮減資產購買步伐計畫的壓力。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 表示，Fed 可能需要加快行動以解決高通膨問題，高盛執行長 David Solomon 認為，通膨將持續走高。

Scharf 在高盛的金融服務會議上表示，通膨非常真實，大多數行業投入的成本價格明顯提高，而勞動力短缺與薪水上漲也相當真實，無論這種情況在未來會維持多久，但肯定會在未來一年左右產生影響。

Scharf 說，目前有充分的理由可以推測，Fed 可能會以更快的速度採取合適的應對行動。

Solomon 受訪時則說，預計通膨將在一段時間內走高，但不會重演 1970 年代的停滯性通膨，他認為通膨在一段時間內高於趨勢的水準的可能是正常的，必須謹慎行事，適當管理風險。

Solomon 表示，由於新冠變種病毒 Omicron 的影響，以及 Fed 和其他各國央行減少資產購買速度仍是變數，全球金融市場充斥「不確定性」。

他說：「目前仍未完全擺脫新冠疫情的影響，因而產生不確定性，這種不確定性將影響經濟活動，此外，我們透過財政與貨幣政策調整，試圖平衡兩者。毫無疑問，這是一個前所未有的時期，很難預測我們將如何走出這場困境。」

國際貨幣基金（IMF）上周曾警告，隨通膨壓力加劇，美國央行更應該注意通膨風險，應加快收緊貨幣政策的步伐。

Fed 主席鮑爾上周也表示，Fed 須做好準備應對，因為通膨可能不會如預測在明年下半年消退。