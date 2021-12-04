通膨風險上升 IMF呼籲Fed加快收緊貨幣政策

國際貨幣基金（IMF）周五（3 日）警告，美國在通膨壓力加劇，以及變種病毒 Omicron 蔓延對經濟帶來的不確定性影響下，美國聯準會 (Fed) 應加快收緊貨幣政策的步伐。

Fed 在 11 月初決定開始縮減購債，即在本月晚些時候以每月減少 150 億美元的速度縮減購債規模，然而隨新冠變種病毒 Omicron 的出現和遠高於 2% 目標的通膨影響，IMF 認為應加快縮減購債步伐。

IMF 經濟學家 Gita Gopinath 與 IMF 貨幣與資本市場部門主管 Tobias Adrian 表示，美國通膨漲幅創下 31 年來新高，需比其他經濟體更注意貨幣政策，認為目前加速縮減購債並提出升息政策是適當的。

Fed 主席鮑爾在本周稍早的談話表示，Fed 可能會加大緊縮力度，並且會在本月的聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議上討論此事。

然而並非市場看法都認為 Fed 應該加快收緊貨幣政策，Fidelity International 執行長 Anne Richards 日前表示要 Fed 官員不要倉促行事。

Richards 說：「我雖然支持收緊政策，但在採取行動前最好弄清楚經濟數據，或者再等上一兩個月觀察，這比過早收緊政策的害處要小一些。」

此外，IMF 經濟學家們也說，隨時間推移，如果通膨壓力變得更加廣泛，其他國家可能也要比預期更早收緊貨幣政策，同時呼籲各國央行官員保持敏銳，注意經濟數據並謹慎討論政策，以免引發市場恐慌造成有害影響，特別是新興與開發中國家。

IMF 表示，儘管一些國家的通膨可能在 2022 年之前會保持在高位，但多數經濟體的中長期通膨指標仍接近政策目標。