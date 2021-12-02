永豐證估年底前油價恐逼近3位數 通膨壓力明年緩和

除了新型變種病毒來襲，全球股市近來也受到通膨壓力和油價高漲等因素影響大幅波動，永豐金證券今 (2) 日指出，通膨壓力和冬季取暖需求大增之際，能源需求增加，不排除油價發生非理性的末升段噴出，恐逼近三位數，但高油價拉升高通膨，比較基期墊高後，反而可望使明年通膨壓力走緩，建議投資人可把握市場動盪拉回的機會。

永豐金證券策略分析師陳泓睿說明，美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 判斷今年冬天北半球有 80% 以上機會遇上反聖嬰現象造成的寒冬，將使冬季取暖的能源需求增加，通膨預期持續加溫。

陳泓睿進一步說明，目前市場普遍認為北半球反聖嬰現象推升寒冬取暖需求，將會使油市供需失衡，情境與 2010-2011 年上半年的情境類似，當年油價自底部翻揚上漲至 80 美元以上後，因投資人樂觀預期，再推動一波噴出行情，油價續漲 30% 以上。

陳泓睿認為，今年若再次發生 10 年前的狀況，國際油價報價恐逼近三位數，但目前美國原油庫存仍比當年高了億桶以上，即使加上寒冬因素，從供需面來看，暫時沒有支撐油價持續大漲的理由，因此，預料美國物價年增率將在冬季見頂，明年通膨壓力將走緩。

至於新出現的新冠變種病毒 Omicorn，陳泓睿認為，感染力看起來比 Delta 增強不少，惟初步觀察重症率並沒有更高，超強的感染力固然會造成歐美疫情大爆發，但也將加速走向流感化，就長線來看反而可能是利多，股市投資人應把握市場因 Omicron、高通膨、高油價造成動盪的機會，檢視手中部位，汰弱留強並做好逢低加碼的準備。

永豐證點出投資方向，可聚焦科技產業，並留心受惠美國政府基建法案的類股，如營建、基本金屬等。