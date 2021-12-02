穆迪維持我國主權信用評等Aa3 看我國通膨波動度相對低

Moody’s 信評公司甫發布我國主權信用評等報告，維持我國主權信用評等 Aa3，展望也維持「正向」，認為台灣央行貨幣政策在維持台灣總體經濟和金融穩定上，表現優異，而台灣平均通膨率和波動度低於其他同級評分的經濟體中位數。

Moody’s 報告認為，台灣雖是易受外部衝擊的小型開放經濟體，但央行貨幣政策在維持總體經濟和金融穩定上，表現優異，而彈性匯率制度，可提升面對外部衝擊緩衝能力，再者，充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定法定職責。

此外，Moody’s 提到，台灣平均通膨率和波動度低於其他同級評分的經濟體中位數。

央行指出，我國的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資 (wholesale funding) 依賴有限，且充裕的外匯存底可減輕系統性外幣融資風險，整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

據央行資料，今年第一季銀行逾放比率持穩於 0.23%，備抵呆帳覆蓋率高達 600% 以上。

Moody’s 預期，我國銀行資產品質持續健全，主要是因企業收入強勁成長 (特別是電子業) 支撐企業放款品質，加上不動產貸款成數低、穩定的勞動情勢等，有利不動產貸款品質。

此外，台灣外債負擔不大，並具有充裕的外匯存底足以覆蓋外債部位 (外匯存底約為外債部位的兩倍多)，尤其過去 20 年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位 (net international investment position)，因此台灣的外部脆弱性風險極低。