豐田汽車砸12.9億美元在美蓋首座電池廠 估創造逾千個就業機會

豐田汽車周一（6 日）宣布斥資 12.9 億美元，在北卡羅來納州興建一座新的電動車電池工廠，可望創造 1,750 個職缺，預定 2025 年投產。豐田表示，該廠距離自家的美國車廠較近，可降低成本與供應鏈中斷風險。

豐田預估，工廠 2025 年開始生產之後，初期將能替 20 萬輛電動車提供足夠的鋰離子電池，並計劃最終把電池產量擴大至每年能供應 120 萬輛電動車使用。

豐田汽車表示，預計新蓋的車用電池公司將能在當地創造 1,750 個職缺，對新電池廠的投資將持續至 2031 年。與其他汽車製造商在電動車領域的投資策略一樣，豐田也把電動車用電池廠選址定在離自家車廠較近的地方，降低成本與供應鏈中斷風險。

豐田汽車蓋電池廠的資金部分來自 10 月宣布的 34 億美元電動車投資，不過當時工廠位置並未公開。豐田表示，以北卡羅來納州為根據地，是因當地綠能容易取得，以及包括政府、公用事業公司、合作夥伴與其他方面的支持。

豐田汽車北美公司的執行長 Ted Ogawa 表示，今天象徵公司與「柏油腳跟州」（Tar Heel, 對北卡羅來納州的暱稱）展開互利的夥伴關係，並朝實現碳中和的目標邁進。

豐田計劃新公司將完全由綠能生產電動車用電池，該公司先前曾表示，2050 年之前要讓汽車與營運都實現碳中和。