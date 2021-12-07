LINE Pay驚傳約13.3萬筆交易資料外流 含台灣及日、泰用戶

國人愛用的通訊軟體 LINE 旗下的手機行動支付服務 LINE Pay，傳出約有 13.3 萬筆的交易資料外流，一度可在網路上被公開閱覽。外流的包括日本用戶約 5.15 萬筆交易資料，以及台灣、泰國用戶共約 8 萬多筆資料。因相關資料恐遭有心人士惡用，LINE Pay 方面也提醒用戶須多加留意。

LINE Pay 表示，遭外流的是 2020 年 12 月 26 日到 2021 年 4 月 2 日期間，參加特定活動的用戶交易資料，包含台灣、日本、泰國用戶在內，約有 13.3 萬筆。經查證後，共有 11 次的讀取紀錄。

這些遭披露的交易資料並不包含用戶姓名、住址、電話號碼和信用卡卡號，但涵蓋了交易日期時間和金額，還有用戶及加盟店的識別碼等。

據《日本放送協會》(NHK) 報導，相關交易資料之所以在網路上外流，是因為進行點數相關調查的集團公司員工，在今年 9 月誤將相關資訊上傳到軟體開發者經常使用的「GitHub」軟體原始碼代管服務平台，到 11 月 24 日為止的這段期間，任何人都可在網路上閱覽。

LINE Pay 在分析外流資料之後，表示用戶姓名等資訊也有被讀取的可能。

截至 2021 年 6 月，日本國內約有 4000 萬名 LINE Pay 用戶。針對這次交易資料外流事件，日本 LINE Pay 向用戶致上歉意，已著手刪除網路上的交易資料並通知相關客戶。

除了這次的資料外流事件之外，LINE Pay 在今年 11 月時也才剛發生重複扣款等問題。