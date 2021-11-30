Omicron震盪市場！達里歐警告：持有現金不安全

週二 (30 日) 全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，新冠變種病毒株 Omicron 引發了市場波動，持有現金並非王道，這不是一種安全的投資。

新冠變種病毒株 Omicron 攻陷全球至少 16 國，繼香港之後，日本出現首例 Omicron 確診案例，成為亞洲第 2 個 Omicron 現蹤跡的國家。世界衛生組織 (WHO) 警告 Omicron 在全球有「非常高感染風險」，可能在一些地區導致嚴重的後果，呼籲全球向貧窮國家提供疫苗。

上週五道瓊指數下跌 900 點，創自 2020 年 10 月以來的最大單日跌幅，隨著投資者關注新冠危機，週一市場止跌反彈，但在莫德納 (MRNA-US) 執行長 Stephane Bancel 表示現有疫苗恐不足以應對 Omicron 病毒後，莫德納週二開盤大跌 8%，美股道瓊開盤下挫。

達里歐週二稱：「現金不是一種安全的投資，不是一個安全的地方，因為持有現金會被通膨課徵隱形稅。」

達里歐呼籲：「在動盪時期，投資人擁有安全、均衡的投資組合很重要。」

聯準會主席鮑爾公開表示，新變種增加通膨的不確定性。鮑爾稱：「對該病毒的更大擔憂可能會降低人們工作意願，這將減緩勞動力市場的進展並加劇供應鏈中斷。」

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為：「如果到 12 月 14 日至 15 日 FOMC 會議時還沒有出現更清晰、合理的積極情況，那麼 Fed 可能會推遲加速縮減購債 (Taper) 的決定。」

不過，達里歐特別點出，金融體系中的過度貨幣供應，可能會造成某些經濟和政治問題。

達里歐警告「不能通過提高系統中信貸金額來提高生活水準，因為那只是更多的錢追逐同樣數量的商品，這已經影響金融市場，並將影響通膨，而且很大程度上不會提高生活水準。隨著通膨開始產生影響，也會產生政治後果。」