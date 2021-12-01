道瓊斷崖式暴跌！鮑爾承認：通膨不是暫時的

美國通膨是暫時還是永久？聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (30 日) 承認，關於通膨，是時候放棄是「暫時性的」的措辭，而且 Fed 考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper)，鮑爾此番言論應聲掀起美股、美債和黃金等市場波瀾。

鮑爾的評論表明，Fed 重點已轉向應對通膨及其負面影響，而不是新冠變種病毒對經濟造成更多潛在的干擾。週二美股午盤截稿前，恐慌指數 VIX 揚升逾 15%，道瓊盤中斷崖式暴跌超過 500 點，暫報 34,613.61 點，黃金直接跳水，十年期美債殖利率收斂部分跌幅，暫報 1.47%。

聯準會主席鮑爾週二出席美國參議院銀行委員會聽證會中提到，新冠肺炎變種病毒株 Omicron 可能對就業和通膨產生負面影響，隨著通膨上行風險增加，他考慮提前幾個月結束縮減購債 (Taper) 計畫。

新冠變種 (Omicron) 增加通膨的不確定性。鮑爾稱：「對該病毒的更大擔憂可能會降低人們工作意願，這將減緩勞動力市場的進展並加劇供應鏈中斷。」

鮑爾提到，雖然 Fed 預計通膨將在明年顯著下降，但目前看來推動通膨上行的因素將持續到明年。他還稱：「關於通膨，是時候放棄『暫時性』一詞了。」

鮑爾解釋，暫時性對每個人定義不同，就他來說，這意味著不會在價格上留下永久印記。

鮑爾的評論表明，Fed 重點已轉向應對通膨及其負面影響，而不是新冠變種病毒對經濟造成更多潛在的干擾 (圖片：AFP)

儘管 Omicron 來勢洶洶，鮑爾卻公開表示，Fed 縮減購債 (Taper) 的計劃可能加速，預計將在 12 月 FOMC 會議上討論此問題。

按照當前計畫，Fed 自 11 月起每月減少購債 150 億美元，料明年 6 月結束 Taper。

他說道：「經濟非常強勁，通膨壓力更高，因此在我看來，考慮加快結束資產購買步伐是合適的…… 也許提前幾個月。」