Fed褐皮書：物價受需求強勁、供應鏈中斷影響強勁上漲

美國聯準會（Fed）周三（1 日）公布的經濟褐皮書顯示，美國經濟在 10 月初到 11 月上半月以「適度至溫和」的速度成長，但在供應鏈中斷和勞力短缺的情況下，物價普遍上漲。

Fed 在褐皮書報告提到：「由於原物料需求強勁、物流面臨挑戰，再加上勞動力市場緊俏，企業投入的成本廣泛上揚，造成各領域的物價皆以『溫和到強勁』的速度上漲。」

這份報告調彙整 12 家地區聯準銀行蒐集的資料，統計時間截至 11 月 19 日，並由芝加哥聯準銀行彙編而成。

報告顯示，大多數地區的經濟活動前景仍然樂觀，但供應鏈中斷與勞動力市場緊張狀況何時緩解仍存在不確定性。

更高與更持久的通膨，讓 Fed 開始考慮提前結束購債計畫。Fed 在 11 月初宣布每個月開始減少 150 億美元的購債規模，預定 2022 年中完全結束購債計畫。聯邦公開市場委員會（FOMC）將於 12 月中旬再次開會，屆時可能會做出加快結束購債的決定。

在目前高通膨的環境下，Fed 主席鮑爾周三稍早表示，在下一次的會議上討論是否應以更快速度結束購債計畫是適合的。

褐皮書報告也提到，大多數地區的休閒、住宿活動開始升溫，主因是新冠變種病毒 Delta 造成的疫情在各地區開始消退。

不過褐皮書的結果只反映 11 月中旬以前的狀況，當時尚未出現新變種病毒 Omicron，該病毒可能在未來幾個月威脅服務業的復甦。

就業市場方面，幾乎所有聯準銀行都提到薪水出現強勁成長，主因是人力召聘困難與高流動率，讓企業不得不提高薪資以徵才。

美國目前失業率為 4.6%，Fed 官員認為，儘管勞動力人數比疫情流行前減少 300 萬人，但隨過去兩年退休人數增加，勞力缺口恐無法全部彌補。

商界人士表示，其他造成勞力市場吃緊的原因還包括：對疫情持續的擔憂、兒童照顧問題、政府補助和積累的儲蓄，這些因素降低民眾回到就業市場的意願與急迫性。

各區域報告