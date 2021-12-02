催生元宇宙！Meta撤銷加密貨幣公司廣告禁令

臉書母公司 Meta (FB-US) 週三宣布，撤銷長期以來阻止多數加密貨幣公司在其服務上投放廣告的政策。

Meta 公司先前曾試圖推出一款加密貨幣，讓使用者在臉書平台上向他人匯款，但該計畫最終宣告失敗，且臉書加密貨幣業務的負責人 David Marcus 週二宣布將於今年年底離開公司。

Meta 公司此前表示，廣告商可以提交申請，提供他們持有的任何許可證等資訊，無論他們是在公開證券交易所交易，亦或其業務的其他相關公開背景。

Meta 目前接受的監管許可證數量為 3 個，預期未來擴大到 27 個。

該公司聲明指出：「我們這麼做，是因為近幾年來加密貨幣領域不斷成熟和穩定，並且已經看到更多政府法規，令該產業的規定更加明確。」

Meta 於 2018 年 1 月禁止加密貨幣廣告，但在 2019 年 5 月略為縮減禁令。該禁令曾禁止加密貨幣和區塊鏈的新創公司在臉書和 Instagram 平台上投放廣告，推廣其工作內容並吸引潛在客戶。

臉書小企業團隊的前任員工、現為 Fundamental Labs 管理合夥人的 Henry Love 表示，該公司的新政策對加密貨幣產業來說，意義重大，這將讓更多投資散戶比以往更頻繁接觸到加密貨幣。

「隨著加密貨幣公司可以做的事情更開放和透明，加密貨幣產業和元宇宙的採用度將比過往任何時候還高。這一招可改變遊戲局面，大幅提高採用率。」

同為前臉書員工的 Retina AI 執行長 Emad Hasan 表示，新政策也是區塊鏈初創公司的福音。區塊鏈是讓加密貨幣發揮作用的技術。

「這些公司過去一直無法在臉書上打廣告，無法促使大眾將法定貨幣轉為加密貨幣，未來將可以讓普通人都能做到這點。」Retina AI 是一家初創公司，專司協助品牌在社交媒體上瞄準高價值的客戶。

Meta 公司去年大幅縮減對加密貨幣的計畫，原因是 2019 年該公司概述了貨幣和數位錢包的計畫後，遭到全球立法者和監管機構的強烈反對，最終才在今年 10 月才推出全新數位錢包 Novi，而目前命名為 Diem 的數位貨幣由獨立協會運作，目前仍未公開推出。