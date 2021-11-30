美股重點新聞摘要2021年11月30日

今日操盤前瞻

中國 11 月官方製造業 PMI

鮑爾 & 葉倫討論 CARES 法案

美商務部長籲眾院盡速通過晶片法案 降低對中國零組件依賴

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一（29 日）呼籲美國眾議院立即通過 520 億美元扶植美國半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），避免美國未來供應中斷，也降低對中國零組件的依賴。閱讀全文...

美購物季恐遭 Omicron 攪局 拜登將與零售商開會討論對策

美國假日購物季開跑之際卻恐怕受新冠變種病毒 Omicron 攪局，美國總統拜登計劃周一（29 日）與多家零售企業執行長展開線上會議，討論如何讓商品不受影響順利上架的對策。閱讀全文...

防堵新變異株入侵 BNT、嬌生加緊腳步研發 Omicron 版本新型疫苗

突如其來的 Omicron 變異株促使各大疫苗製造商加快研發腳步，除了莫德納 (MRNA-US) 之外，BioNTech(BNTX-US) 和嬌生 (JNJ-US) 也相繼宣布展開針對 Omicron 的新型疫苗研發作業。閱讀全文...

航運業也幫助解決加州塞港問題 達飛海運祭出貨櫃疏運補貼

全球第三大航運公司達飛海運集團 (CMA CGM) 周一 (29 日) 宣布，為了幫助南加州港口清運積壓的貨櫃，將祭出疏運獎勵，進口商運走每一只貨櫃最高可獲得 200 美元補貼。閱讀全文...

亞馬遜高層：明年快遞服務將超越 UPS、聯邦快遞 穩坐龍頭地位

亞馬遜高層周一（29 日）表示，公司將在 2022 年初成為美國最大包裹快遞服務公司，超越長期以來的競爭對手 UPS 與聯邦快遞。閱讀全文...