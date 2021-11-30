亞馬遜高層：明年快遞服務將超越UPS、聯邦快遞 穩坐龍頭地位

亞馬遜高層周一（29 日）表示，公司將在 2022 年初成為美國最大包裹快遞服務公司，超越長期以來的競爭對手 UPS 與聯邦快遞。

亞馬遜全球消費者業務執行長 Dave Clark 受訪時表示，預計今年年底或明年初，亞馬遜將成為全球大型快遞公司之一。該公司目前管理數千家亞馬遜運送包裹的快遞公司，以及一個由飛機、卡車、輪船組成的內部物流網路。此外，亞馬遜還在美國各地建立倉庫與航空樞紐，以加快包裹運輸速度。

亞馬遜的目標是是更妥善掌控包裹出貨到消費者手上的過程。該公司曾 2013 年聖誕節前夕，因運力不足發生包裹大量延誤的慘況，自此之後，該公司一直穩步建立龐大的物流與配送業務。

分析師與投資人早預測到，這些工具將使亞馬遜有天能與 UPS、聯邦快遞、美國郵政署（USPS）等主要營運商競爭。

亞馬遜的運輸業務正在快速成長，根據 Digital Commerce 360，美國銀行分析師預測，亞馬遜在 2019 年交付 58% 的自家包裹，使其成為美國第四大快遞服務。截至去年 8 月，亞馬遜預估交付 66% 的自家包裹。

亞馬遜成熟的內部配送業務在今年假日購物季占盡優勢，主因是目前新冠疫情、全球供應鏈危機與勞力短缺，讓購物季的物流特別具挑戰性。

Clark 表示，除運用卡車或飛機，亞馬遜會將貨物運往新的港口，避免堵塞情形發生。他說：「冰凍三尺，非一日之寒。亞馬遜過去 20 年來一直在打造基礎物流建設以及驅動該建設的平台，因此如今我們在應對疫情的干擾處於一個優勢地位。」

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 2.37%，每股暫報 3,587.56 美元，UPS(UPS-US) 下跌 0.16%，每股暫報 204.97 美元，聯邦快遞 (FDX-US) 上漲 1.32%，每股暫報 241.43 美元。