受零件調度拖累 豐田10月全球銷量連2個月下滑、產量連3個月下滑

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 週一 (29 日) 公布 10 月份的全球銷售成績 (包含 Toyota 和 Lexus)，台數年減 20.1% 至 67 萬 7564 輛，接連 2 個月遜於去年同期。背後主因和零件供應持續不足有關，這也導致豐田的全球汽車生產連續 3 個月遜於去年同期。然而，零件供應已逐漸出現改善，預料 11 月之後的生產將維持在高水準。

豐田 10 月份的全球汽車銷售報 67 萬 7564 輛、年減 20.1%，當中的日本國內銷量 (包含排氣量未滿 660cc 的 K-Car) 年減 41.3% 至 8 萬 4705 輛，日本以外的海外銷量年減 15.7% 至 59 萬 2859 輛。

另外在該公司的全球生產方面，10 月年減 25.8% 至 62 萬 7452 輛，減少幅度較 9 月份的年減 39.1% 出現改善。其中的日本國內生產年減 50.9% 至 15 萬 1918 輛，日本以外的海外生產年減 11.2% 至 47 萬 5534 輛。

日本汽車產業受全球性半導體短缺問題影響，加上東南亞國家的 COVID-19 疫情惡化，也導致汽車零組件的調度出現延誤情況。為此，豐田汽車也調降 9 到 11 月之間的汽車生產計畫。

豐田預估 11 月的全球汽車生產台數將來到 85 萬至 90 萬輛，也預測 12 月的全球生產將落在 80 萬輛水準。設在日本國內的 14 座工廠共 28 條產線，在睽違 7 個月後，也將恢復正常生產。