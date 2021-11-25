零件瑕疵恐引發火燒車 南韓逾22萬輛BMW將召回

據南韓《中央日報》報導，韓國國土交通部在 25 日 (週四) 宣布，由韓國 BMW(BMW Korea) 進口銷售的共 72 款、合計 22 萬 1238 輛汽車，將從 2021 年 11 月 29 日起陸續進行主動召回。這次實施的召回行動，將換上耐熱性能更佳的廢氣再循環冷卻器 (Exhaust Gas Recirculation Cooler，EGR Cooler)，目的是防止火燒車事故的再度發生。

BMW 的 520d 等車款，自 2018 年起於南韓當地數度發生於行駛過程中，突然從引擎室竄出火舌並瞬間陷入火海的火燒車意外。而相關事件也引發南韓廣大 BMW 車主們的關注和不安。

事發當時，南韓當局也介入調查，結果發現是廢氣再循環冷卻器的零件瑕疵所導致，南韓 BMW 也針對相關零件實施召回更換。

零件瑕疵恐引發火燒車 南韓逾 22 萬輛 BMW 將召回 (圖片：AFP)

根據韓國國土交通部的說法，在這次召回行動中將換上全新開發零件，和過去召回行動中所更換的零件相比，耐熱性能更佳，為了避免火燒車事故的再度發生，因此實施此次召回行動。

關於愛車是否在召回對象之列，車主們需上韓國國土交通部所營運的汽車召回中心網站，輸入車牌號碼及車身號碼來進行查詢，或者是致電該中心。