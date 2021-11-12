Nissan公布Ariya電動車入門款售價 130萬元起跳

日本汽車大廠日產汽車 (Nissan) 週五 (12 日) 公開全新電動車「ARIYA」入門款「B6」(電池容量 66kWh、2WD) 的售價從 539 萬日圓起跳，約折合台幣 130 萬元，將從 2021 年 11 月底開始接受預訂。

關於 B6 款式的銷售，已經在 2021 年 6 月公開的預約限定款「ARIYA B6 limited」、將於 2022 年 1 月 27 日展開；11 月 12 日公開的 ARIYA B6，則從 2022 年 3 月下旬展開。

日產表示自 2021 年 11 月底開始，顧客也可透過網路訂車，屆時也將陸續推出「線上訂購」、「交車等待支援服務」和「NISSAN ID」等三項服務。

ARIYA 共有 4 個款式，分別為 B6 2WD、B9 2WD、B6 e-4ORCE(4WD)、以及 B9 e-4ORCE(4WD)。當中，B6 款式搭載容量 66kWh 的電池，B9 款式搭載容量 91 kWh 的電池；行駛里程 (WLTC 模式) 分別為 450 公里、610 公里、430 公里和 580 公里；最高出力為 160kW、178kW、250kW 和 290kW；最大扭力為 300Nm、300Nm、560Nm 和 600Nm；0 到 100 公里加速為 7.5 秒、7.6 秒、5.4 秒和 5.1 秒。

車身尺寸方面，長 4595mm、寬 1850mm、高 1655mm，所有款式共通，車重 1900 公斤至 2200 公斤，軸距 2775mm。行李廂空間表現，2WD 款式達 466 公升，4WD 款式達 408 公升。輪胎尺寸依等級不同，有 235/55R19 和 255/45R20 兩種。

依照日產說法，截至目前已在網路上接到約 6800 台 limited 預約訂購限定款的訂單 (內含電池容量 66kWh 的 2WD 和 e-4ORCE、以及 91kWh 的 2WD 和 e-4ORCE)。