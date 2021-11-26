英國10月汽車產量年減41.4% 創1956年來新低

全球晶片短缺問題持續，英國汽車生產商與經銷商協會 (SMMT) 表示，由於晶片荒和工廠關閉帶來的衝擊，英國 10 月汽車產量較去年同期下跌 41.4%，創下 1956 年以來的新低。

根據 SMMT 在週五 (26 日) 公佈的數據顯示，英國在 10 月份總共生產了 64,729 輛汽車，較去年同期大減 41.4%。數據也顯示，今年 1-10 月的汽車產量為 721,505 輛，較去年同期下跌 2.9%。在英國遭受新冠肺炎疫情衝擊時，當地工廠被迫關閉了數月。

SMMT 也援引了 AutoAnalysis 的預測，預期英國全年汽車和貨車產量將連續第二年低於 100 萬輛，但報告中也預估，2022 年將會恢復到 100 萬輛以上。

SMMT 執行長 Mike Hawes 表示：「英國的汽車業具有韌性，但是，隨著大部分市場的新冠肺炎疫情再度復燃，以及全球供應鏈緊繃甚至斷裂，要維持汽車業的運營是巨大的挑戰。」

受到新冠疫情影響，汽車製造商去年大多被迫關閉工廠，而在晶片採購方面，汽車業還面臨著與消費電子產業的激烈競爭，導致汽車業在疫情期間受到一連串供應鏈中斷的衝擊。目前汽車越來越依賴晶片，從提升燃油效率的電腦管理，到緊急制動等駕駛員協助工具。

德國汽車製造商戴姆勒 CEO Ola Källenius 曾表示，幾家晶片供應商提到需求的結構性問題，這可能會影響到 2022 年，不過到 2023 年晶片短缺的情況有望紓緩。