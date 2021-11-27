Nu變種病毒血洗美股！華爾街最新分析彙整

週五 (26 日) 南非新變異株 B.1.1.529 (又稱 Nu) 突襲全球至少 5 國，引爆美股大屠殺，華爾街分析師紛紛給出最新分析。

新冠疫情持續影響全球，如今又有新變種病毒現蹤，新型新冠變種病毒 B.1.1.529，又稱為「NU」五天前在南非發現後，引發各國恐慌，英國、法國、以色列、義大利和新加坡等國家正在迅速採取旅行限制，預防新型新冠變種病毒入侵。

Barclays 策略師 Emmanuel Cau 表示：「鑒於許多股市處於歷史高點，年末流動性低，新冠確診數再次上升，股市回落似乎是合乎邏輯，建議投資人配置更多的槓桿型板塊和避險。經濟成長韌性和耐心的央行應持續會在中期提供緩衝，而投資者有機會逢低買入。現在關鍵是要弄清楚目前的疫苗對變異是否仍然有效。新冠疫情的不確定性可能會迫使各國央行謹慎行事。」

Berenberg 首席經濟學家 Holger Schmieding 稱，在現階段，評估潛在的經濟後果還為時過早，任何新一波疫情都可能造成嚴重的經濟損失，全球正處於高度戒備狀態，並提高其開發、調整和生產疫苗的能力

貝萊德智庫環球首席投資策略師 Wei Li 稱：「爭論的根源在於，這種新變異是否意味著對疫苗功效的更大挑戰，這將決定我們對目前正在發生的事情的看法。」

大和資本市場新加坡的亞洲債券銀團銀行家 Bernard Shaw 稱，市場可能會看到聯準會 (Fed) 升息幅度減少，縮減購債的步伐放緩，亞太地區的利率仍然很低，為企業信貸在拋售期間提供了緩衝

諮詢公司 United First Partners 亞洲研究主管 Justin Tang 表示：「好消息是英國等國家正在迅速採取行動遏制任何新變種傳播，鑑於全球早前歷經 Delta 侵襲，對於這種情況已經有一套劇本，即預計將會出現新變種，這不是未知。」

Comdirect Bank 策略師 Andreas Lipkow 說：「歐股今天真的面臨最終考驗，這次價格變動的時間點不利，因為是在週五 (週末前不久)、加上提早收盤，美股道瓊繼續失去動力，因為在目前爆炸性形勢下，歐洲 (尤其是德國) 的市場參與者找不到任何理由逢低買入。」