「B.1.1.529」最猛病毒！世衛急召特別會議 英國暫停多國航班

新變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，週四 (24 日) 世界衛生組織 (WHO) 宣布將於週五召開特別會議，討論 B.1.1.529 對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響，同時，英國為了預防病毒傳播，已經將南非等六個非洲國家列入高風險地區，暫停多個非洲國入境英國的航班。

「B.1.1.529」是一種被稱為「B.1.1」舊型變種病毒的演化，最早從波札那 (Botswana) 傳出，該病毒中的刺突蛋白共有 32 個突變，為迄今為止變異最多的新冠變種病毒，與擁 16 個突變的 Delta 病毒相較，傳染威力更勝 Delta。

WHO 流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 週四表示：「我們對該病毒還不是很了解，目前所知道的是這個變體有大量的突變。而且令人擔憂的是，當如此多的突變時，它可能會對病毒的行為產生影響。」

范科霍芙宣布：「我們已排定週五召開特別會議，討論對疫苗和治療產生的影響。」

世衛將決定要將「B.1.1.529」列入「需留意變種」(variant of interest) 或「受關切變種」(variant of concern) 之後，才會以希臘字母命名這個新變種病毒。

英國衛生大臣賈維德 (Sajid Javid) 週四宣布自 26 日 12 時起，英國將暫停多個非洲國家入境英國的航班。 (圖片：AFP)

英國衛生大臣賈維德 (Sajid Javid) 週四宣布自 26 日 12 時起，英國將暫停多個非洲國家入境英國的航班。

英國衛生安全局 (UKHSA) 發布聲明指出，除了南非外，納米比亞 (Namibia)、史瓦帝尼王國 (Eswatini)、賴索托 (Lesotho)、波札那 (Botswana) 和辛巴威 (Zimbabwe) 納入新旅行限制範圍內。

賈維德指出：「我們需要更多數據，但現在正在採取預防措施。從明天中午開始，六個非洲國家將被添加到紅色名單中，暫時禁止這些國家入境英國的航班。」

賈維德稱，科學家們密切關注新冠變種病毒 B.1.1.529，還需要對其進行更多研究，這個變異株出現大量突變，很可能更具傳染性。

「B.1.1.529」目前已在全球 3 個國家 / 地區 (南非、波札那和香港) 發現 10 例確診，劍橋大學臨床微生物學教授 Ravi Gupta，表示，新變種病毒最大的一個未知關鍵特性便是傳染性，因為這似乎是主要由 Delta 病毒驅動。