道瓊開盤暴跌900點！財經專家：現在不要逢低買入

週五 (26 日) 新型新冠變種病毒 B.1.1.529 引爆全球市場大震盪，油價跌破每桶 80 美元，比特幣進入熊市，投資者紛紛將資金泊入債券等避險資產，美股道瓊開盤暴跌 900 點，但有財經專家認為，週五不是一個逢低買入機會。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示：「我們會在下週一覺醒來，發現美國出現了 B.1.1.529 的確診案例。在我們確信這種情況不會發生之前，我不建議任何人今天買進任何股票。」

Cramer 稱：「不要恐慌，放手讓別人恐慌，下週一我們將見真章。」

Cramer 點評，像 Regeneron (REGN-US) 和輝瑞 (PFE-US) 這類公司走高是有道理的，但是應該避免市場的其他領域。

Cramer 稱：「我不建議現在去買零售股，或者去買航空郵輪股，因為市場上會有人更厭惡風險，然後拒絕相信科學家們提到的疫情可以得到控制，所以現在不是買入的機會。」

財經專家不建議現在去買零售股，或者去買航空郵輪股 (圖片：AFP)

Cramer 也不得不承認，某些遭拋售的板塊看起來很有吸引力，包括雪佛龍。

Cramer 稱：「如果我今天一定要買的話，我會考慮購買雪佛龍，因為有石油、旅行的需求… 但 (老實說) 我寧願下週一買入這些股票，也不願今天買。」

另外，因為黑色星期五，他認為，亞馬遜可能也會表現不錯。

然而，一些華爾街分析師卻抱持與 Cramer 不同的意見，紐約梅隆銀行分析師 Ajene Oden 表示：「週五是感恩節之後的第一天，可能沒有那麼多交易員，因此，潛在的流動性下降正在造成部分股票回落，但我們從長遠考慮，這是投資者的買入機會。」