〈美股盤後〉新變種Omicron全球聞之色變 道瓊血崩逾900點

週五 (26 日) 新冠新變種病毒株 B1.1.529 (又名 omicron) 令全球聞之色變，恐慌指數飆漲逾 50%，油價自 9 月底來跌破 70 美元，比特幣陷入熊市，市場對主要央行升息預期迅速降溫，資金奔向日圓、美債等避險資產。

繼亞股、歐股大崩跌後，美股也遭遇大屠殺，航空郵輪股崩跌，零售股在黑色星期五遭遇空襲，疫苗股火熱上漲，道瓊盤中一度暴跌逾 1000 點，終場收黑逾 900 點，創下今年迄今最慘單日表現，標準普爾 500 指數跌逾 2%，創 1941 年以來最糟感恩節翌日表現。

最早在非洲波札那發現的新變種病毒「B.1.1.529」在當地、南非、以色列、香港和比利時相繼傳出病例，世界衛生組織週五緊急召開會議，顧問小組建議將「B.1.1.529」列為「值得關注」 (variants of concern)，並將變種病毒株命名為「omicron」。隨後，美國宣布對南非等 8 國實施旅行限制。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.60 億例，死亡數突破 518 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 78.6 億劑疫苗。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 905.04 點，或 2.53%，收 34,899.34 點。

那斯達克指數下跌 353.57 點，或 2.23%，收 15,491.66 點。

標普 500 指數下跌 106.84 點，或 2.27%，收 4,594.62 點。

費城半導體指數下跌 112.9 點，或 2.92%，收 3,757.1 點。

標普 11 大板塊一片血染，能源、金融和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王不支倒地。蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.17%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.33%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.12%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.44%。

道瓊成分股血染一片。美國運通 (AXP-US) 崩跌 8.62%；波音 (BA-US) 下跌 5.41%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.03%；Merck (MRK-US) 下跌 3.79%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.34%。

費半成分股成殺盤重心。AMD (AMD-US) 下跌 1.89%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.57%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.85%；美光 (MU-US) 下跌 3.22%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.74%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.85%。

台股 ADR 集體滑落。台積電 ADR (TSM-US) 跌 3.00%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.99%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.67%。

企業新聞

新變種可能會創造對疫苗的需求，疫苗股成週五大贏家，輝瑞 (PFE-US) 大漲 6.09%、莫德納 (MRNA-US) 暴漲 20.57%、BioNTech (BNTX-US) 暴漲 14.19%。輝瑞 CEO 週五證實，開發一種對抗新變種 Omicron 的新疫苗可能需要三個多月的時間。

輝瑞 CEO 週五證實，開發一種對抗新變種 Omicron 的新疫苗可能需要 100 天。(圖片：AFP)

中國叫車服務巨擘滴滴出行今年 6 月才在美國掛牌上市，就陷入監管風暴，中國監管機構祭出一系列前所未有的懲罰措施後，週五還傳出要求滴滴制定一項從美國證券交易所下市的計畫，主因是中國政府擔心敏感數據洩露。滴滴 ADR (DIDI-US) 急速下滑 2.90% 至每股 7.88 美元。

美國電動車大廠特斯拉計畫投資高達 12 億元人民幣 (約 1.8791 億美元) 擴大其上海超級工廠的產能，上海市政府企業環境信息公開平台的資訊顯示，擴產計畫將於 12 月動工，明年 4 月完工，但產能將提高多少仍是未知。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.05% 至每股 1,081.92 美元。

華爾街分析

Infrastructure Capital Management 首席執行長兼創始人 Jay Hatfield 表示，新變種威脅非同小可，投資人週五重整投資組合是再自然不過，因為存在大量的不確定性，這對股市從來都不是利多。

瑞士信貸高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，新變種是可怕的消息，可能會打擊經濟復甦，但這次全球央行將沒有足夠的餘地採取行動，他們無法同時對抗通膨和促進經濟增長，他們必須做出選擇。

Capital Economics 首席經濟學家 Neil Shearing 表示，現在說新變種對全球經濟構成的威脅到底有多大還為時過早，過去幾年市場學到的教訓是，造成大部分經濟損失的是為應對病毒而施加的限制，而不是病毒本身，關鍵問題是政府將如何應對新變種，以及新變種對目前疫苗逃逸程度，因為這會導致國家醫療保健系統承受壓力。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主