〈美股早盤〉新變異株引爆恐慌情緒 道瓊大跌800點、VIX飆38%

南非爆出新變種病毒，引爆市場恐慌情緒，美股周五 (26 日) 開盤重挫，道瓊一度暴跌 800 點。截稿前，道瓊工業指數跌逾 780 點或 2%，那斯達克綜合指數跌 1.2%，標普 500 指數跌 1.5%，費城半導體指數跌 1.7％，VIX 恐慌指數飆 38％。

面對來勢洶洶的變種病毒，世界衛生組織 (WHO) 將於周五召開緊急會議。科學家表示，這種名為「B.1.1.529」的新變異株首見於南非的波札那 (Botswana)，刺突蛋白共含有 32 個突變，傳染力恐更甚 Delta 病毒。

為防止病毒傳播風險，包含英國、德國、義大利以及新加坡等多國周五紛紛祭出入境限制，旅遊、航空股開盤後集體倒地。截稿前，聯合航空 (UAL-US) 跌逾 9％，美國航空 (AAL-US) 跌 7.7％，皇家加勒比遊輪 (CCL-US) 和挪威郵輪 (NCHL-US) 雙雙挫逾 9％。

居家防疫概念股和疫苗股普遍走高。截稿前，Zoom(ZM-US)漲 8.4％，Netflix(NFLX-US)漲 2.2％，BioNTech(BNTX-US)和莫德納 (MRNA-US) 均漲逾 15％，輝瑞 (PFE-US) 漲 5.4％。

對於新變種病毒打擊需求的擔憂，也拖累油價走低。截稿前，布蘭特原油期貨跌 7.3％，WIT 原油期貨跌 6.6％，雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚(XOM-US) 等石油股均下挫。

風險情緒急降溫之下，資金紛紛湧入美國公債，10 年期美債殖利率下跌至 1.533％，美元回落帶動金價走揚。

周五未發布任何重大經濟數據，因適逢感恩節假期，美股今日將提前 3 小時於台北時間周六 (27 日) 凌晨 1 時收盤。

截至台北時間周五 (26 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 780.91 點或 - 2.18%，暫報 35023.47 點

那斯達克綜合指數下跌 195.90 點或 - 1.24%，暫報 15649.66 點

標普 500 指數下跌 71.75 點或 - 1.53%，暫報 4629.71 點

費半下跌 65.92 點或 - 1.70%，暫報 3802.93 點

台積電 ADR 下跌 2.23% 至每股 118.05 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.529％

紐約輕原油下跌 7.31％ 至每桶 72.66 美元

布蘭特原油下跌 6.62% 至每桶 76.84 美元

黃金上漲 0.93% 至每盎司 1800.90 美元

美元指數下跌至 96.25

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 早盤下跌 6.91％，至 7.55 美元。

彭博引述知情人士報導，為防敏感數據洩露，中國監管機構要求滴滴管理層制定由美股退市的方案，包含私有化或赴香港二次上市。

波音 (BA-US) 早盤下跌 6.46％，至 197.00 美元。

據加拿大媒體報導，波音因產品不符要求標準，已遭加拿大政府排除於戰鬥機合約的競爭行列，這代表目前合約的剩餘競爭者，只剩下美國軍火大廠洛克希德馬丁和瑞典的紳寶集團 (Saab AB)。

Merck(MRK-US) 早盤下跌 3.71％，至 79.23 美元。

Merck 周五援引最新試驗數據顯示，旗下實驗性 Covid-19 抗病毒口服藥物可將染疫患者的住院和死亡風險降低 30%，效力低於中期試驗結果的 50%。美國食品藥物管理局 (FDA) 預計周五發表對 Merck 抗病毒口服藥物的看法，並作出審查決定。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席經濟學家 Neil Shearing 認為，現在就開始談論新變異株對全球經濟的影響程度還為時過早，過去幾年的經驗告訴我們，大部分經濟損失來自應對疫情的限制措施，而非病毒本身，因此關鍵在於各國政府如何應對病毒傳播。

Shearing 強調，美、英在內等國家已學會與病毒共存的方法，因此相較於其他地區，這些國家重啟限制措施的可能性小很多。

加拿大皇家銀行 (RBC) 駐香港的亞洲貨幣策略主管 Alvin T．Tan 表示，對新變異株的擔憂情緒，使交易員紛紛削減風險部位，加上美國適逢感恩節假期，市場流動性較稀薄，避險情緒因此被放大。

IG Markets Ltd 分析師 Kyle Rhoda 也稱，南非新變種病毒的新聞可能引起交易員的下意識反應，加上美股休市代表市場流動性稀薄，這會放大行情波動。