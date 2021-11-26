退休理財最怕波動劇烈 善用公債、投資等級債ETF抗震

退休理財成為顯學，想要穩穩地存退休金，針對資產配置可在投資組合中納入公債、投資等級債 ETF，將有助於降低波動度。

近 2 年全球壟罩在新冠肺炎之下，經濟走勢也隨疫情的動向而波動，以美國 S&P 500 指數為例，2020 年 2 月至 3 月疫情爆發期間，最大回檔幅度達 - 33.92%。

回顧歷史，近 20 年間全球發生多起風險事件，因市場對未來的不確定性攀升，導致股市下挫，包括：2000 年的網路泡沫、2008 年金融海嘯等，都讓 S&P 500 指數跌幅達 49% 以上。

法人表示，投資應同時考量風險與報酬，而做好資產配置可以幫助降低投資組合的風險，是規劃退休理財不可或缺的一環。

想要降低投資組合報酬波動度，除不單押個股外，在投資組合中納入債券型資產會是相對有效的方法之一，主因相對安全的政府公債及具有較高信用評等的投資級公司債，報酬表現與股票具有負相關或是低相關性，故能在股票下跌時部分抵銷股票的跌幅。

根據 Bloomberg 資料，回顧彭博美國公債指數，於網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情爆發等股市大幅回檔的期間，彭博美國公債指數報酬皆為正值，漲幅介於 5 至 20% 間。

而彭博投資級債指數則呈現上漲或跌幅較小的表現，顯示這兩類債券表現與股票的確有負相關或是低相關性，故能在股市下跌時，部分抵銷股票的跌幅，因此若能在投資組合中納入公債、投資等級債，將有助於減少整體資產的波動性。

至於股債比該如何拿捏？國泰 20 年美債 ETF(00687B-TW) 基金經理人鍾郁婕表示，投資人可依據個人風險偏好彈性調整，積極型投資人可拉高股票比例至 7 成以上，保守型投資人則可調高債券投資比例至 5 成。

納入債券型 ETF 可強化退休資產的穩健度，目前台灣上市上櫃的債券型 ETF 有約 90 檔可選擇，其中，美國政府公債相關的 ETF 約有 18 檔，投資等級以上的公司債約有 45 檔，部分公司債指數又有特別篩選特定產業的公司，像是金融產業債、科技產業債等，建議一般投資人可先以美債或是綜合型的投資級公司債為標的，以避免單一產業的風險事件。

此外，高收益債券是指信用評等較低的債券，代表債券發行人違約不支付本金與利息的機率較高。鍾郁婕提醒，雖然高收益債券通常有較高的利息報酬，但風險也相對提高，投資人若是想規避股票報酬的波動度，建議以信用評等在 BBB 以上的投資級公司債或是美國公債為主要工具。