金價兩利多、一逆風指標對決 可用黃金槓反ETF搶波段財

金價日前強漲突破 1880 美元，雖然短線出現漲多修正，但花旗 (Citigroup) 策略師認為，金價仍有望挑戰 1900 美元關卡，由於通膨無法抑止，金飾旺季又將來臨，有助金價下檔支撐，不過升息將是逆風，因此建議想搶黃金波動財的投資人，可透過黃金槓反 ETF 操作。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，通膨飆升已經成為全球性事件，不僅美國 CPI 年增率創下 30 年新高，英國公布 10 月通膨由 9 月的 3.1% 跳升至 4.2%，也創 10 年新高，歐元區的 4.1% 更是來到歐元成立後的最高點（與 2008 年 7 月相同），英國央行預估通膨將在 2022 年春季進一步升至 5% 左右，要到 2023 年底才有機會回到 2% 目標區，顯示通膨壓力巨大、且持續時間將比先前預期更長久，抗通膨需求湧入貴金屬市場，管理資金持有黃金期貨淨多單攀升至 21 年 1 月中旬以來新高，帶動近期金價的上漲。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊進一步指出，中國及印度是黃金最大消費國，在疫情逐漸淡化之下，中國今年 1-3 季金飾需求較去年同期成長 83.9%，印度亦有 44.9% 的成長，接下來年底到年初，又將迎來金飾需求傳統旺季，有助於金價下檔支撐。

至於升息對黃金的影響，期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，因為聯準會表示政策觀察期至少要到 2022 年第一季，可能壓抑市場利率跟不上通膨上升腳步，在通膨無法抑止、但升息仍未可見的情況下，黃金投資可望暫時擺脫過去 5 個月預期實質利率將走升的心理恐慌。不過仍需留意，一旦聯準會將升息排上時程，黃金的評價壓力可能又將增加。

想參與黃金價格波動者，可考慮以黃金 ETF、黃金正向 2 倍 ETF、黃金反向 ETF 操作。不過，元大投信提醒，期信 ETF 持有的是期貨契約，依照指數編製規則將於期貨契約到期前把部位轉倉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此，期信 ETF 的績效表現可能與現貨有所差異，在交易相關產品除須留意市場消息面風險外，仍需格外注意 ETF 折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。