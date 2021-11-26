上網血拚留意交易手續費 挑選高回饋卡片一兼二顧

雙 11、美國黑色星期五帶動一波網購商機，但海外購物刷卡支付必須再額外支付 1.5% 海外交易手續費，目前市面上包括：上海簡單卡美國網購 2% 回饋、星展 eco 永續卡國外 2.55% 回饋，兆豐銀行利多御璽卡則是「無條件」直接提供海外網購 3% 回饋無上限，不僅可抵銷海外消費手續費，還能小賺一些現金回饋。

看好疫後消費動能，不少海外電商狂祭促銷搶客，動輒下殺五折的剁手優惠蓄勢待發，預料今年又將掀起熱烈買氣，但要注意的是，黑五主要是海外網購交易平台，因此以信用卡結帳時會再收取 1.5% 海外交易手續費，建議民眾下單前可以選擇國外刷卡回饋較高的信用卡，一來抵銷手續費，二來還能賺回饋。

舉例來說，包括上海簡單卡美國網購 2% 回饋、星展 eco 永續卡國外 2.55% 回饋、兆豐銀行利多御璽卡則是「無條件」直接提供海外網購 3% 回饋無上限。

另外，包括購物網站淘寶、追劇神器 Netflix、音樂平台 Spotify 或 apple music 這些串流平台都是屬於海外消費，都是需要支付 1.5% 手續費的交易，因此建議民眾可以在手邊準備一張海外高回饋信用卡，以備不時之需。

以兆豐銀行的利多御璽卡來說，除了可享有海外不限國家無條件 3% 回饋無上限外，今年 12 月底前，只要在台灣 PAY、LINE PAY 或是街口支付綁卡消費，當月累積刷滿 1000 元就能獲得超商 100 元即享券，新卡戶還能加碼再拿 100 元，若搭配台灣 PAY 基本 2% 回饋，換算最多能享有 22% 超高回饋。

銀行提醒，民眾在網購交易前可以設定即時消費訊息通知，以杜絕網路盜刷，除簡訊通知外，也能透過銀行 LINE 官方帳號綁定個人化服務，每一筆刷卡消費都能獲得即時通知。

萬一真的被盜刷，就可以立即連繫銀行客服，除了辦理掛失停卡，該筆交易也會列為爭議款，不會計入帳單被收費，如此一來也能保障自身用卡安全、放心消費。