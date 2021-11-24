首檔純台電動車供應鏈ETF報到 00901指數年報酬勝大盤、高股息

永豐投信今 (24) 日正式宣布，自 11 月 29 日起開始募集永豐台灣智能車供應鏈 ETF(00901-TE)，為首檔純台供應鏈 ETF，其所追蹤的智能車供應鏈聯盟指數年報酬以 34.76% 打敗加權指數、高股息指數，備受期待。

永豐智能車供應鏈基金經理人林永祥指出，全球政府為對抗氣候變遷、減少碳排放目標，加速發展電動智能車，提出獎勵補貼、公部門車隊全面汰換為電動車，及降稅政策等，帶動了電動智能車發展的大時代來臨，全球智能車、電動車逐步取代傳統車、燃油車，成為新車主流趨勢，林永祥強調，除了動力系統的改變外，電動車與傳統車的全面智能化，更看到快速的汽車轉變過程，這波電動化、智能化運用更帶動了龐大的科技需求。

林永祥說明，這次台灣供應鏈商機，涵蓋電動智能車從動力系統、視覺感知、運算與傳輸等，台廠掌握全球晶片、資訊科技軟硬體技術、精密機械工業等新產業聚落優勢，台灣供應鏈廠商早在 2005 年特斯拉草創之初，即協助投入開發，俱備規格制定優勢地位，比起其他地區的廠商掌握電動智能車訂單與規格典範、改良優化經驗等，這也是台灣供應鏈的龐大商機所在。

00901 追蹤臺指公司「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，成份股掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，精選 50 檔台灣智能車供應鏈成份股，成份股百分之百鎖定智能車必要的 4C 產業供應鏈，包括：車用晶片 (Chips)、車用控制台 (Center Console)、充電系統 (Charger)，及車聯網 (Connectivity) 等關鍵產業群，林永祥指出，指數成份股偏重在俱備成長動能的電子科技族群，同時包含上市與上櫃電子股。

臺指公司資料統計，智能車供應鏈聯盟指數過去 1 年投資報酬率為 34.76%，高於加權指數的 34.3%、高股息指數的 21.37%；拉長 3 年期間，更累積高達 145.22% 報酬率，依舊超越加權指數的 101.33% 和高股息指數的 61.8%。

若從股息殖利率比較，臺指公司資料顯示，2020 年特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數全年股息殖利率為 4.67%，也高於臺灣加權指數的 4.32%。

永豐投信指出，國內投信業者第一波發行的電動車 ETF 鎖定海外品牌廠為主要標的，而第二波則鎖定台廠供應鏈標的，例如：永豐智能車供應鏈 ETF 就是首檔純台智能車供應鏈 ETF，電動車品牌廠反應話題性與本夢比，較常出現超漲超跌現象，波動度相對較高；台廠供應鏈則更具備實質訂單與業績面支撐。