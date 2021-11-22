寫給退休族的現金流配置術

好想退休、又想退休後不要再為錢煩惱，要怎麼做？退休後，大部分的人最擔心現金卡不過來，要如何才能避開退休後的地雷，這篇文章深入淺出地剖析退休族該怎麼配置才能輕鬆享受退休。

1. 別在該耕耘的時候，想著收成

面對現金流，很多人都以為每個月能拿到越多現金越好，因此首選配息率較高的基金，但是這可能不是最好的方案。一般來說，大多數人的生命現金流和下圖差不多。退休前是主要累積財富的階段，此時如果有領到配息，最好的做法是持續投入市場，累積複利效果。而退休後，才是主要現金流持續流出的階段，此時適合慢慢轉向可以每個月產生現金流的基金，以應付每個月支出的需求。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。假設投資人自 25 歲起，月薪 25,000 元、支出 15,000 元，皆以每年 3% 成長。退休後支出以 5 年的速度降至每月 35,000 元，每月領取退休金 27,900 元，80 歲歲末看護 + 日常開支費用為 55,000 元，90 歲歲末入住安養中心每月 60,000 元。

2. 退休也要持續投資和資產配置

建議退休族即使從職場退休了，別同時從市場中退休。因為如果只將退休金放在存款中，會比持續穩健投資更早 15 年花光積蓄。退休族可以根據預期的餘命長度，來規劃未來的投資配置，擁有越長時間的人，可以選擇相較積極的投資方式。

如果順利按照這個投資計畫實行，積極投資的人要到近百歲才開始真正使用到退休金，而不持續投資的人到近 90 歲積蓄就快見底了（目前國人平均壽命為 81.3 歲，男性 78.1 歲，女性 84.7 歲，截至 2021/8，內政部統計處）。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。假設期初擁有 15,000,000 元，繼續投資的目標報酬率在 65 – 75 歲、76 – 85 歲、85 – 95 歲、95 歲以後分別為 4%、3%、2%、0.82%，積極投資則為 5%、4%、3%、0.82%。假設每月花費為生活費 3 萬，75 歲歲末後加上每月 4 萬安養費。

3. 退休投組就這樣配

對於剛退休的族群，還是可以承擔一定的風險，此時建議可以使用股票 40% + 債券 60% 的配置。根據自己每個月現金流的需求，將一小部分基金轉成配息級別。隨著越接近退休後期，建議可以將投資組合配置成更為保守的資產，以全球綜合債券基金為核心配置（較高比重的政府公債 + 少部分公司債券），並搭配 15% - 20% 的全球高股息股票基金。並透過配息機制和部分獲利了結，來達成每個月的現金流需求。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/11/17。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資不退休，讓你更輕鬆

建議退休族在退休後還是要持續投資，並且謹慎地對待退休金的配置。現代人的平均壽命普遍越來越長壽，因此在退休初期時可以承擔的風險較過去來的高，所以投資組合內還是可以放入部分的股票型基金。而隨著邁入退休生活下半場，可以調降配置中較為積極的比重，同時調整投組可以產生的現金流，來因應生活所需。

鉅亨精選基金

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>>> 安聯美元短年期高收益債券基金 - AT 累積類股 (美元)

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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