四檔電動車ETF大車拚 00901主打純台灣智能車供應鏈

今 (2021) 年國內主題型 ETF 新產品推出不斷，隨著美國電動車新創公司 Rivian 於 11 月中旬 IPO，再帶動電動車概念股新一波輪漲波動；目前台股有三檔電動車 ETF，永豐投信也將推出永豐智能車供應鏈 ETF(00901-TE)，鎖定 50 檔上市、上櫃台灣智能車供應鏈個股，純台智能車供應鏈 ETF 將上路。

據集保結算所最新統計，三檔在台股掛牌的電動車 ETF 的股民人數突破新高，達 22.37 萬人，國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW) 為 12.7 萬人，富邦未來車 ETF(00895-TW) 突破 4 萬人，中信綠能及電動車 ETF(00896-TW) 為 5.67 萬人。

看好電動車題材，永豐投信指出，傳統車在汽車電子零組件佔汽車總成本佔比大約 1 至 2 成，而未來 10 年間在汽車自駕與智慧運用的趨勢引領下，汽車電子零組件的總成本佔比大幅預估將推升至 5 成，自 10 月中旬以來全球電動車大廠上漲行情，帶動台灣智能車相關概念股同歩上揚表現。

永豐投信進一步表示，台廠供應鏈接軌搶佔各大品牌車廠的供應鏈地位，比起品牌廠更俱備實質訂單與業績面底氣，帶動台廠供應鏈未來成長性，新型態 ETF 因應而生，00901 每單位發行面額 15 元，採取年配息機制，追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，成份股分佈上市、上櫃電子族群。

根據臺指公司資料統計，智能車供應鏈聯盟指數過去 1 年投報率為 34.76%，高於加權指數的 34.3%、高股息指數的 21.37%；若拉長 3 年來看，更是以 145.22% 高報酬打敗加權指數的 101.33% 和高股息的 61.8%。

至於 00901 成份股，全面涵蓋智能車必要的 4C 產業供應鏈，包括：車用晶片 (Chips)、車用控制台 (Center Console)、充電系統 (Charger)，及車聯網 (Connectivity) 等，選取 50 檔成份股編製而成，指數每年 6 月及 12 月定期檢視成分股，每半年定期審核調整持股。

而股東數目前最高的國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW)，隨著近年全球電動車市場發展迅速、各國用電量持續攀升，都將帶動動力電池及儲能市場與需求擴增，投資人應趕緊抓住電池儲能藍海市場，建議布局聚焦「電動車供應鏈 + 電池含金量高」的 ETF，快速掌握一籃子儲能概念股及電動車電池投資商機。

富邦未來車 (00895-TW) 則追蹤的 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數第一大成分股即為特斯拉，佔比高達 27%，對於電動車產業發展趨勢，富邦投信指出，現在仍在起步，各國政府為了達成減碳目標，在法規和政策方面加大力度推動車輛電動化，中國政府也承諾於 2030 年前達到碳頂峰的目標。

中信綠能及電動車 ETF 經理人張士琳也指出，減碳效應正在全球迅速發酵，其中最明顯的指標就是全球電動車與傳統燃油車的銷售成長出現分歧，尤其在致力減碳的中國，投資拐點已隱然浮現；中國 8 月份整體汽車銷量年比下滑 18.6%，但新能源車逆勢成長 193.6%，此將促成產業鏈上下游布局的全面提速，及充電站等基礎設施的加速建置，相關台廠供應鏈可望受惠。