〈富邦金法說〉估美國明年下半年升息1-2碼 台灣可望跟進半碼

富邦金 (2881-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，首席經濟學家羅瑋預估，美國明 (2022) 年下半年將升息 1-2 碼，台灣可望跟進升息半碼。

羅瑋表示，美國 11 月啟動縮減購債規模，加上美國總統拜登提名鮑爾續任聯準會主席，在此情況下，預估美國會在 12 月就會加快縮債步伐，整體 QE 可望在明年上半年結束，市場目前估美國明年可能會升息 3 碼，但富邦金認為美國下半年才會正式啟動升息，升幅可能在 1 至 2 碼，屆時仍須看勞動市場及經濟恢復狀況而定。

台灣部分，羅瑋認為，將跟進美國升息腳步，在美國升息後再升息，估計升幅幅度每次維持半碼左右。

羅瑋說明，市場資金充裕，配置資金龐大，美國升息可能推升短率，但美殖利率曲線平坦，明年底美國十年公債殖利率預估落在 1.85%，三十年公債利率預估約在 2.2%。

富邦金表示，正因為預估公債殖利率偏向橫向盤整，因此會加碼國外債券，此外，避險成本相對低點，所以會鎖住長天期避險成本，避險後 NII 會比今年拉升。

至於不動產展望，羅瑋表示，房價上漲是全球普遍現象，包括：美國、澳洲、紐西蘭、亞洲各國國家房價都居高不下，主要因為寬鬆貨幣政策影響，隨著後續寬鬆貨幣政策逐漸正常化後，相關資金成本可能會被墊高，但是否抑制房價將視不同國家而定，對台灣房地產來講，南北不均明顯，隨著台積電到南部設廠，南北失衡會比較平衡一些。

富邦人壽的不動產策略部分，總經理韓蔚廷表示，人壽資金都是長期資金，所以不動產投資都以長期穩定租金收入為主，不動產上漲都當成額外紅利，富壽相對於其他同業，不動產投資比例比較低，但也因此以長期結構來說，有相當的資金空間可以投資不動產項目，將評估市場上合宜的投資機會，前進不動產。