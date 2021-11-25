〈富邦金法說〉韓蔚廷：年終獎金更好、一定會加薪 股價未填權很委屈

富邦金 (2881-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，富邦金今年獲利賺超過一個股本，總經理韓蔚廷喊出年終獎金會更好、一定會加薪的承諾。此外，針對股票除權後尚未填權，韓蔚廷坦言「股價很委屈。」

北富銀總經理程耀輝表示，前三季的 NIM 為 1.06%，較去年底的 1.08% 少一些，但淨利差成長 7%，還是維持正成長。今年財管收入跟去年維持持平，明年放款展望方面，包括台幣授信跟中小企業貸款需求健康，因此預期「二位數」成長猶可期；明年淨利差維持今年基礎上，也許有機會再提高。

截至 9 月底，台北富邦銀行整體存款餘額較去年同期成長 15.7%，受惠台幣放款成長，台幣存放比提升至 89.8%。資本品質方面，逾放比 0.18%，備抵呆帳覆蓋率 673%。

截至 10 月底，富邦金已取得 58.04% 日盛金 (5820-TW) 股權，並於 10 月底完成現金增資，發行普通股金額 322.77 億元、特別股金額 199.998 億元。富邦金控預計 11 月底前向主管機關申請合併，待主管機關核准，預計 2022 年第一季完成金控之合併，2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。

除了積極進行日盛金的「金金併」，花旗出售消金業務方面，富邦金也是呼聲很高的潛在買家，韓蔚廷重申，不方便評論市場傳言。

而富邦金今年獲利賺超過一個股本，外界也關切股利政策，韓蔚廷表示，站在金控角度，當然希望壽險獲利可以上繳金控，但這要主管機關核准，會持續與主管機關充份溝通；整體來說，股利發放維持穩定沒有改變，至於股票股利是否會變成常態，或現金股利或股票股利組合，到明年度會就整體業務需要、資本結構、及金控本身現金流量來進行綜合考量。

韓蔚廷進一步表示，今年業績好，整體來說，整體年終獎金會比較好，但最終還是要經過董事會討論，至於加薪議題，今年過去每一年都有加薪，因此明年也不會改變，但加薪幅度，則要看個別子公司與個別員工的績效來決定。

富邦金獲利創新高，但是除權後沒有填權，韓蔚廷表示，目前富邦金 PB 值 0.1 倍左右、PE 只有 6 倍左右，以此來看當然覺得股價很委屈，但站在經理人立場，只能努力把業績做好，股價只能留給市場決定。