〈富邦金法說〉前3季股債大賺逾千億元 三理由明年續加碼台股

富邦金 (2881-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，受惠富邦人壽前 3 季合計股債資本利得大舉突破千億元、達 1034 億元，挹注金控稅後純益及每股純益雙創新高，穩居金控「雙冠王」；展望明 (2022) 年台股，基於經濟基本面、上市櫃營運以及台股本益比等三大理由，將持續加碼。

富邦金受惠旗下子公司營運動能佳，富邦人壽前 3 季獲利較去年同期成長 110.1%，富邦產險、富邦證券、富邦香港及富邦華一銀行獲利亦均提升，富邦金控 2021 年前 3 季稅後純益達 1,302.11 億元，較去年同期成長 90.9%，並已超越去年全年獲利，每股純益 (EPS) 為 11.32 元，稅後純益及每股純益雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」。

截至 2021 年 9 月底，富邦金控總資產突破 10 兆元大關，達 10 兆 1542 億元，較去年同期成長 13.4%，淨值達 8438 億元，較去年同期成長 28.0%，普通股每股淨值 68.13 元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長，帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率 (ROA) 為 1.82%，股東權益報酬率 (ROE) 達 21.61%。

富邦金之所以繳出亮麗成績單，金雞母富邦人壽功不可沒，截至 9 月底，總投資資產達 4 兆 5816 億元，較去年同期成長 7.9%。受惠資本利得表現優異及避險成本改善，富邦人壽 2021 年截至 9 月底避險前、後投資報酬率分別為 6.24%、5.84%，均優於去年同期，避險後投資報酬率較去年同期增加 134 bps。由於台美利差維持低檔穩定，帶動富邦人壽 2021 年前三季經常性避險成本持續改善。

進一步觀察股債資本利得，富邦人壽前 3 季股票資本利得 722 億元，較去年同期大幅增加 218.9%；債券資本利得也有 312 億元，年增 6.1%，也就是說合計股債資本利得就突破千億元、達 1034 億元，遠高於去年同期的 521 億元。若加上其他，整體總投資收入高達 1934 億元，年增 39.9%。

富邦人壽 2021 年 9 月底淨值及淨值比分別為 5567 億元、11.6%，皆較去年同期提升。

此外，金融資產未實現餘額變動主要受股債市波動影響，到 9 月底止剩 1467 億元，相較前一季底的 1862 億元略為下滑 395 億元，反應實現利得部位調整的影響，依照估算，富邦人壽於第三季應該有處分台股數百億元，但富邦金表示，未實現餘額接近九成都從股市來，回升幅度已達九成，尤其股市從低檔回升 9%，未實現評價餘額 (URCG) 已有大幅回升。

展望台股後市，富邦金表示，預期明年金融市場投資環境跟今年下半年不會差太大，其次因為出口暢旺，上市櫃公司營運動能有機會延續至明年，加上台股本益比相較國際主要股市仍低，對台股仍保持樂觀態度，即便在第 3 季有出脫台股，但在前波跌下來也已經在低點持續買入，因此台股策略不變，到明年都會持續加碼股市。