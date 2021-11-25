三大法人買盤由空轉海 大買長榮、陽明

台股今 (25) 日在大型權值股休兵下，終場以 17654.19 點作收，較昨日上漲 11.67 點或 0.07%，成交值為 3006.9 億元，三大法人外資及陸資、投信，自營商同步賣超，合計賣超 87.51 億元，三大法人青睞個股由空轉海，買超長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 3.15 萬張。

台股今日集中市場外資及陸資賣超 82.64 億元，外資及陸資賣超 82.64 億元，投信賣超 2.08 億元，自營商賣超 2.79 億元，在期貨市場中，外資淨空單口數增加 1357 口，未平倉合約淨口數為 20322 口。

外資今日在集中市場買超較多的個股為，長榮、陽明、華新、中信金、緯創、瑞軒、台灣高鐵、佳能、宏達電、和桐。今天外資在集中市場賣超較多的個股為，華航、長榮航、新光金、群創、聯電、國喬、元大金、開發金、富邦金、上曜。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，長榮、長榮航、華航、欣興、強茂、凱美、亞光、全新、中砂、台勝科。今天投信在集中市場賣超較多的個股為，台玻、聯電、日月光投控、敬鵬、亞泥、奇鋐、大同、景碩、達邁、鴻海。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，長榮航、長榮、欣興、華新、聯電、陽明、宏碁、聯強、威盛、亞光。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，興富發、亞泥、中石化、華航、中信金、新光金、燁輝、南紡、神達、佳士達。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前進入歷史高檔區，上檔的賣壓也大，近日走勢以輪動格局為主。