美銀：電動汽車產業IPO熱潮 預計3年達1000億美元

美國銀行 (Bank of America Corp.) 表示，全球向電動汽車的轉型，正為這一產業掀起為期 3 年的 IPO 熱潮，預計到 2023 年底，可能募資約 1000 億美元。

美銀全球移動集團投資銀行共同主管 Patrick Steinemann 表示，從電池到充電汽車等領域的投資不斷增加，將促使企業分拆相關部門，並公開上市。

Steinemann 認為，現在已經進入了一個浪潮，電動化領域的 IPO 收益將高達 1000 億美元，涵蓋電動汽車、電池和充電的整個價值鏈。

2021 年規模最大的 IPO 正來自這一產業。本月早些時候，電動卡車製造商 Rivian Automotive Inc. 在美國上市籌集 137 億美元，目前股價較發行價上漲了 47%。

電動汽車製造商去年成為投資者的寵兒，由於人們押注對清潔汽車的需求不斷增長，它們的股價幾乎全部大漲，行業龍頭特斯拉 (TSLA-US) 市值幾乎翻了一倍。

中國汽車和電池製造商比亞迪公司，上個月在香港配股籌資 18 億美元，這是今年以來的第二筆這類交易。今年 1 月，他們透過發售新股已先募資 39 億美元。

Steinemann 指出，電池公司需要大規模的產能建設，以跟上電動汽車需求的增長。到目前為止，他們主要透過債務融資，但其下一階段的增長將藉由一波 IPO 融資。

明年亞洲乃至全球最大的 IPO 之一，將是 LG Chem Ltd. 電池部門 LG Energy Solution 的分拆，這可能籌集約 100 億美元。