加速電動車普及！英國明年起全新住宅等建物須裝設充電樁

英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 ( 22) 日表示，自 2022 年開始，英格蘭的所有全新住宅或建物有義務安裝電動車充電裝置。這是英國目標在 2030 年停售燃油新車的配套作法，預料每年有 14.5 萬處將全新安裝電動車的充電裝置。

新政策實施對象包含全新的住宅、辦公室，以及超市等建物。此外，若因實施大規模裝修而出現 10 個以上停車位時，也同樣必須設置電動車充電器。

另外，為讓電動車駕駛人在外出時能易於充電，所有的急速充電器將導入非接觸式的付款設備。

強生在英國工業總會 (CBI) 一場演說表示，「現在是重要的轉換期，要持續過往的作法是行不通的。英國朝綠色產業革命的方向前進，有必要讓經濟跟上腳步。」

英國政府於 2021 年 10 月的時候明確表示，將針對電動車補助以及充電站為主的基礎設施，投資 6.2 億英鎊。依照《英國廣播公司》(BBC) 的說法，目前英國境內有 2.5 萬組的電動車充電器，不過英國競爭及市場管理局 (CMA) 認為，在 2030 年之前，充電器的數量有必要擴大到目前的 10 倍規模。

英國 2020 年的乘用車銷售當中，電動車的比率約 10%，和 2018 年的 2.5% 相比出現大幅增長。經營電動車充電設備的英國企業 Connected Kerb 認為，今後 5 年期間，每 4 個家庭當中就有 1 個家庭會考慮購買電動車。