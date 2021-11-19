福特計劃到2023年將電動車年產量提升至60 萬輛

據報導，福特汽車 (F-US) 計劃，到了 2023 年將旗下電動車的全球年產能提高至 60 萬輛。福特執行長 Jim Farley 預計，這將使福特成為美國第二大電動車生產商，僅次於特斯拉 (TSLA-US)。

Farley 表示，最新的 2023 年產能目標是原先預期的兩倍，預計主要生產的車款將是 Mustang Mach-E、F-150 Lightning 和 E-Transit。Farley 說：「電動車的需求遠高於預期，因此福特需要改變計畫，加速提升產量來應對。」

據福特汽車先前公布的 10 月汽車銷量，達到 175,918 輛僅比去年同期下滑 4%，也優於前幾個月的銷售，為今年 4 月以來銷量最好的一個月，也是自 5 月以來銷量與去年同期相比減少幅度首次低於兩位數，顯示出福特在晶片荒衝擊下銷售逐漸好轉的跡象。

福特汽車為強化電動車競爭實力，先前也宣布和南韓電池供應商 SK Innovation 投資 114 億美元，在美國肯塔基州設置兩座鋰電池廠，另外在田納西州西邊打造面積 3600 公畝的園區，該園區將包括另一座與 SK 設置的電池工廠，裡面有供應鏈廠商園區、回收中心，以及一座組裝廠負責生產新的 F150 等 F 系列電動卡車組。

福特在先前表示，該公司的全電動皮卡 F-150 Lightning 已經接獲 15 萬筆預購訂單，為了因應強勁的需求，將為密州三座工廠投資 2.5 億美元、並招募 450 人，把年產量提高一倍至 8 萬輛，預定明年春天開賣。

不過，福特能是否能成為第二大電動車生產商仍然是個未知之數，另一個競爭對手通用汽車也計劃，到 2025 年在全球銷售 100 萬輛電動車。