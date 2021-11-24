女股神：通縮風險比通膨風險更大

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 在一場網路研討會上再度重申，通縮將會比通膨的風險更大。

新冠肺炎疫情持續，全球各地港口、倉庫和陸運倉庫的供應鏈瓶頸、勞動力短缺，以及原材料短缺導致全球通膨飆升，已經將商品和服務成本推至多年來的高點。

不過伍德認為，通膨飆升可能是短暫的，新技術 (IT) 將緩解通膨壓力。「由於與新冠疫情相關的供應鏈瓶頸和石油供應限制，通膨已大爆發，但恕我直言，與人工智慧 (AI)、電動車、機器人、基因組測序和區塊鏈等新技術將壓平通膨曲線，抑制物價。」伍德說道。

她更表示：「目前市場共識是，通膨仍會是問題，而且可能變得更差，代表股票和固定收益市場正將其納入貼現率考量。這樣來看，通縮將是更大的驚喜。」

法國資產管理公司 Carmignac 也曾表示，通貨緊縮因素仍然存在，人口老齡化和全球經濟中前所未有的債務水平都表明目前的通貨膨脹是暫時的，對「通膨將是永久性的」的假設「仍然像是一個不會成功的賭注，各國央行也應該注意這一風險。

此外，在研討會中伍德也表示，她預期特斯拉 (TSLA-US) 將成為美國自動駕駛租車領域的贏家。先前有消息指出，美國汽車租賃公司上月 Hertz 已向特斯拉下訂 10 萬輛電動車訂單，並可能在明年底便開始開放消費者租賃電動車，進一步催促其他租賃業者必須加快電動車策略的腳步，也意味著特斯拉有機會囊括更多租賃市場訂單。