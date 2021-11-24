交易員通膨擔憂持續降溫 市場加碼押注Fed轉鷹

債券交易員對美國通膨預期連五天下滑，主因是美國總統拜登決定提名鮑爾續任聯準會（Fed）主席，強化市場對 Fed 可能更積極遏止物價上漲的預期。

美國 5 年期抗通膨債券（TIPS）的平衡通膨率周二（23 日）下跌多達 4 個基點至 2.97%，這是用來預期未來五年消費者物價上漲速度的指標。

對 Fed 將採取更加鷹派立場的預期以及近期油價回落，已幫助 5 年期平衡通膨率從 11 中旬的 3.25% 高點下滑，儘管市場仍認為通膨率遠高於 Fed 目標區間。

市場隱含的通膨預期從本月早些時候創下的紀錄高點回落之際，交易員對明年緊縮政策的期待也加深，包括 Fed 副主席克拉里達（Richard Clarida）在內的官員近日都暗示，可能會加快縮減購債的步伐。

美國通膨飆漲有大部分原因是受到供應鏈中斷和政策刺激影響，10 月消費者物價指數（CPI）年增率達到 6.2%，創下逾 30 年新高。

面對多位官員明顯轉向鷹派，利率市場定價目前已接近反映出 2022 年升息 3 碼 (0.75 個百分點) 的預期，而 2 年與 5 年期公債殖利率也在本周升至 2020 年初以來最高點。

與此同時，投資人將密切關注接下來將公布的 CPI 與非農就業數據，確認是否會為聯邦公開市場委員會（FOMC）12 月會議上調整政策方向鋪平道路。

BMO 策略師 Ian Lyngen 周二在一份報告中寫道：「至少加速縮減購債的想法將會在 12 月的會議上提出，機率與接下來公布的非農就業數據與 CPI 報告有關。」

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