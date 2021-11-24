電動皮卡競爭加劇 通用頂級款電動悍馬車Edition 1將於12月開始交付

電動皮卡競爭者又添一名，通用 (GM-US) 周二（23 日）表示，GMC 電動悍馬皮卡頂級款「Edition 1」將於 12 月開始交付，其續航里程為 329 英里（約 529 公里），售價 112,595 美元（約新台幣 313 萬元）。

通用汽車全球別克和 GMC 副總裁 Duncan Aldre 表示，電動悍馬皮卡的訂單中有超過 80% 以上是 Edition 1 車款，其中在 12.5 萬名對電動悍馬車感興趣的買家中，有近一半人數已付 100 美元預定。

Aldre 預期，通用在 2023 年推出價格較親民的 GMC 電動悍馬 SUV，最終成為悍馬車的主要銷售車款，占銷售額的 60%。

通用的 Edition 1 將加入 Rivian(RIVN-US) 帶起的電動皮卡車市場彼此競爭，福特汽車 (F-US) 在明年也將推出電動皮卡 F-150 Lightning，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 的電動皮卡車 Cybertruck 預計在明年開始交車。

通用汽車上周旗下首座電動車專用工廠「Factory ZERO」盛大開幕，美國總統拜登前往參訪並親自試駕電動悍馬車，藉此宣揚電動車推廣政策。

Aldre 說，上周拜登試駕電動悍馬車後，該款車型訂單量增，與每日平均訂單相比成長 6 倍，而且該品牌網路流量增加約 230%，使 11 月電動悍馬預訂量創下最高的一個月，僅次於單獨亮相時的訂量，但 Aldre 拒絕透露確切預定數字。