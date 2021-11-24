〈美股盤後〉美國聯合多國遏制油價 四大指數漲跌互見

週二 (23 日) 儘管美國聯合多國企圖打壓油價，油價仍攀升，能源股隨之攻高，市場對鮑爾連任後聯準會 (Fed) 提前升息的預期，美債殖利率續揚，金融股大放異彩，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊收紅近 200 點，那指收黑 0.5%，特斯拉跌逾 4%，台積電 ADR 跌近 3%。

政經消息方面，美國週二宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中釋放約 5000 萬桶原油，並與中國、印度、日本、南韓、英國等 5 國採取協調行動，以遏止原油價格高攀和通膨升溫。拜登政府正在利用一切工具降低價格，解決石油供應不足的問題，他週二說：「這需要時間，但不久之後大家應會看到油價下跌。」

美國國務院週一對北溪二號天然氣管道實施進一步制裁，列出參與北溪二號管道的建設的兩艘船和一個名為「Transadria Ltd.」的實體制裁名單。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.58 億例，死亡數突破 516 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 77.6 億劑疫苗。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 194.55 點，或 0.55%，收 35,813.8 點。

那斯達克指數下跌 79.62 點，或 0.5%，收 15,775.14 點。

標普 500 指數上漲 7.76 點，或 0.17%，收 4,690.7 點。

費城半導體指數下跌 12.70 點，或 0.33%，收 3,834.43 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品、通訊服務和資訊科技板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.24%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.63%。

道瓊成分股互見漲跌。高盛 (GS-US) 漲 2.57%；摩根大通 (JPM-US) 漲 2.39%；聯合健康 (UNH-US) 漲 2.19%；旅行家 (TRV-US) 漲 2.16%；迪士尼 (DIS-US) 跌 2.03%；Salesforce (CRM-US) 跌 1.83%。

費半成分多收黑。高通 (QCOM-US) 跌 0.25%；AMD (AMD-US) 下跌 1.70%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.66%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.46%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.93%；美光 (MU-US) 上漲 1.85%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.72%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.15%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 4.14% 至每股 1,109.03 美元。最新數據顯示，特斯拉電動皮卡車 Cybertruck 預訂量超過 127 萬輛，平均售價為 5.8 萬美元，預訂價值超過 800 億美元，但目前仍然沒有生產的跡象。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.24% 至每股 161.41 美元，連續第四個交易日創下新高。摩根大通 (小摩) 分析師 Samik Chatterjee 表示，10 月份中國 iPhone 出貨量強勁回升，暗示 iPhone 13 系列銷售強勁。

疫情受惠股 Zoom (ZM-US) 暴跌 14.71% 至每股 206.64 美元。該公司上季營收增至 10.5 億美元，調整後每股純益達 1.11 美元，優於華爾街預期，花旗等外資分析師表示，該公司成長有趨緩疑慮和三年來新增客戶數的最低水平令人感到擔憂。

美國具百年歷史的高檔百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 收黑 1.21% 至每股 31.93 美元，盤後暴跌逾 20%。Nordstrom 週二盤後公布最新財報不佳，每股純益達 0.39 美元，營收達 36.4 億美元，皆遜於華爾街預期，主因是勞動成本侵蝕利潤和銷售額，加上折扣店 (Nordstrom Rack) 業務難以恢復疫情前水準。

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.72% 至每股 121.36 美元。日本政府於 2021 年度的追加預算中，將撥出約 6,000 億日圓資助台積電、美光等企業赴日設廠，其中台積電拿下三分之二的追加預算 (4,000 億日圓)。

經濟數據

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值 59.1，預期 59.0，前值 58.4

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值 57.0，預期 59.1，前值 58.7

美國里奇蒙 Fed 11 月製造業指數報 11，預期 10，前值 12

華爾街分析

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 提到，隨著 2 年期和 10 年期美債殖利率間的利差在相對較短的時間內回升至 105 個基點，美債殖利率曲線再次趨陡，推動週二科技股的拋售。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說，市場仍處於買超狀態，需要消化近期的部分漲幅。

A mundi 全球研究主管 Monica Defend 稱，週二波動性集中在美債殖利率曲線的短端，因為這是貨幣政策預期影響最大的地方，市場預計將於 6 月開始升息。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 John Luke Tyner 表示，在鮑爾領導下的 Fed，縮減購債 (Taper) 的速度將跟隨數據變化，如果通膨持續以 10 月的速度增長，Fed 將在 Taper 後很快升息，市場相信這一行動使 Fed 保持對通膨的控制。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主